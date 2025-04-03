Тарифы Трампа: что ждет Украину в условиях новых торговых ограничений США

Для Украины есть положительные моменты.

Недавнее решение США о введении новых тарифов на импорт товаров из определенных стран вызвало обсуждение, как это может сказаться на Украине. В частности, изменения не являются критическими для нашей экономики, поскольку экспорт в США составляет менее 1 миллиарда долларов — всего 2% от общего объема экспорта страны. Однако для Украины есть и положительные моменты, пишет MigNews со ссылкой на источник BBC.com.

Ситуация с экспортом и тарифами

США импортирует от нас больше товаров, чем мы экспортируем — почти 3 миллиарда долларов. Благодаря этому нашей стране удалось получить более мягкие условия по сравнению с другими государствами, такими как Китай, на который налагается значительно более высокий тариф — 54%. В Украине установлен тариф в размере 10%.

Что мы продаем в США?

Металлургия : одна из основных статей экспорта. Однако, следует отметить, что уже в марте США ввели 25%-ный тариф на сталь и алюминий из Украины.

: одна из основных статей экспорта. Однако, следует отметить, что уже в марте США ввели 25%-ный тариф на сталь и алюминий из Украины. Трубы : на этот товар также наложены антидемпинговые пошлины.

: на этот товар также наложены антидемпинговые пошлины. Аграрная продукция : хотя тарифы на эти товары были ожидаемы уже с апреля, они не должны оказать значительного влияния на общий объем экспорта.

Возможные последствия для Украины

Вероятно, страны ЕС, Китай, Индия и другие введут свои ответы на новые тарифы США, в частности увеличение пошлин на американские товары. Это может создать новые возможности для украинских компаний, мы сможем воспользоваться ситуацией и выйти на рынки этих государств, заменив американские товары.

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