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Политика
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ТЦК незаконно бусифицировали скандального адвоката и блогера Клима Братковского

Военные «похитили» адвоката Дубинского в центре Киева.

Адвокат и известный блоггер Клим Братковский, известный своими скандальными заявлениями, сообщил, что его мобилизовали прямо в центре Киева без возможности унести жизненно необходимый инсулин, пишет MigNews.

Об этом юрист написал на своей странице в Facebook. По его словам, военные не позволили ему вернуться домой за лекарством, несмотря на то, что он является инсулинозависимым диабетиком.

Мужчина заявил:

Я так понимаю, что Владимир Александрович готовится к большой наступательной операции, если ТЦК гребут всех подряд. Пожалуй, именно инсулинозависимый солдат Клим Сергеевич принесет победу, если меня мобилизовали с элементами угона в центре города, не дав забрать из дома инсулины.

По его словам, после отправки на полигон его уровень сахара в крови вырос до критических показателей:

На голодный желудок у меня 9,2, днем – до 15, при норме 4,6.

Адвокат также подчеркнул, что среди мобилизованных он единственный, кто имеет такое заболевание, и не понимает, почему его отправили в армию, несмотря на очевидные медицинские противопоказания.

Он подытожил:

Если кто спросит, известно ли ТЦК, что я на инсулине, то да. Они сами это сочли, но логику принудительной мобилизации трудно объяснить.

Ситуация вызвала активные обсуждения в соцсетях, а сам Братковский намекнул на то, что видит в своем призыве политический подтекст.

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