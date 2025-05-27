Комитет по гуманитарной и информационной политике предложил Верховной Раде одобрить в первом чтении законопроект о принципах государственной политики национальной памяти украинского народа. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Документ под номером 13273 направлен на преодоление наследия имперского и тоталитарного прошлого, устранение конфликтов в трактовке исторических событий, а также снижение влияния государства-агрессора в сферах образования, культуры и информации.

Согласно тексту проекта, термин «рашизм» трактуется как гибридная форма тоталитарной идеологии, сформировавшейся в государстве-агрессоре. Она объединяет черты российского шовинизма, империалистических амбиций, а также элементы коммунистической и нацистской практики.

В законопроекте зафиксированы ключевые понятия, которые должны лечь в основу государственной памяти:

Война за независимость Украины определяется как борьба украинского народа за свою государственность, начавшаяся 19 февраля 2014 года в ответ на вооружённую агрессию России. Этот конфликт рассматривается как результат имперской политики, направленной на подавление украинской идентичности.

определяется как борьба украинского народа за свою государственность, начавшаяся 19 февраля 2014 года в ответ на вооружённую агрессию России. Этот конфликт рассматривается как результат имперской политики, направленной на подавление украинской идентичности. Преступления против украинского народа включают геноциды, массовые убийства, пытки, насильственные депортации и иные акты, квалифицируемые как преступления против человечности. Речь идёт о действиях тоталитарных режимов — коммунистического, нацистского и других — совершённых на основе политических, этнических, религиозных или иных мотивов.

включают геноциды, массовые убийства, пытки, насильственные депортации и иные акты, квалифицируемые как преступления против человечности. Речь идёт о действиях тоталитарных режимов — коммунистического, нацистского и других — совершённых на основе политических, этнических, религиозных или иных мотивов. Историческая антиукраинская пропаганда обозначена как распространение фальсифицированной информации, оправдывающей действия имперских и авторитарных режимов, а также отрицание фактов преступлений, совершённых в отношении украинцев.

В мае 2023 года Верховная Рада уже приняла постановление, официально признающее политический режим в современной России как форму рашизма.

Ранее мы писали о том, что два сотрудника посольства Израиля застрелены в Вашингтоне возле Еврейского музея музея.