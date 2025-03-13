TikTok вводит «комендантский час» после 22:00: кому запретят смотреть видео и почему

TikTok вводит ночной режим для подростков.

Популярная соцсеть TikTok готовит новые ограничения для пользователей до 16 лет. Уже в ближайшие недели на их телефонах будет введен специальный «ночной режим», который будет автоматически блокировать приложение после 22:00, пишет MigNews со ссылкой на источник Newsroom.tiktok.com.

Как сообщает компания, это решение направлено на уменьшение зависимости от соцсети и содействие лучшему отдыху подростков. Вместо бесконечного просмотра видео экран устройства временно заблокируется, а в наушниках будет звучать успокаивающая музыка.

Что будет, если попытаться обойти ограничение? TikTok покажет еще более упорное упоминание о необходимости отдыха, которое станет сложнее проигнорировать.

Нововведение будет касаться всех аккаунтов пользователей до 16 лет и вступит в силу уже совсем скоро.

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