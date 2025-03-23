Тисячі українських біженців у Британії ризикують втратити роботу та житло через проблеми з візами: як уникнути депортації та зберегти легальний статус

Криза загрожує стабільності перебування понад 200 тисяч українських біженців.

У Великій Британії виникла серйозна криза, що загрожує стабільності перебування понад 200 тисяч українських біженців, які втікають від війни. Через затримки у продовженні віз за програмою Homes for Ukraine, тисячі українців опинилися під ризиком втрати житла, роботи та навіть легального статусу в країні, пише MigNews.

Як повідомляє The Telegraph, ситуація загострюється на тлі того, що більшість віз українців спливає до липня 2025 року. Водночас затримки у розгляді заявок на продовження віз призводять до втрати життєво важливих можливостей. Згідно з опитуванням, проведеним Університетом Бірмінгема:

41% біженців через невизначеність не змогли знайти нову роботу;

через невизначеність не змогли знайти нову роботу; 22% втратили можливість продовжити діючі контракти з роботодавцями;

втратили можливість продовжити діючі контракти з роботодавцями; 26% залишилися без чинної оренди житла, бо не змогли підтвердити законне перебування.

Більше того, 94% опитаних вже готуються подавати документи на продовження віз. Однак сам процес викликає побоювання через надмірне навантаження на міграційні служби та повільний темп розгляду заяв.

Як уникнути депортації та залишитися у статусі легального мігранта

Фахівці з імміграційного права та правозахисні організації радять українцям у Британії дотримуватись кількох ключових кроків, щоб зберегти законний статус:

Подати заявку на продовження візи заздалегідь – не чекати останніх тижнів перед закінченням поточного дозволу. Стежити за офіційними оновленнями на сайті Home Office – там з’являється інформація про зміни процедур та терміни розгляду. Підготувати всі документи заздалегідь, зокрема: підтвердження адреси проживання, фінансової спроможності та довідки від роботодавця або спонсора. Звернутися до правозахисних організацій та українських волонтерських центрів, які надають безоплатну юридичну допомогу. Пояснювати орендодавцям і роботодавцям ситуацію, надаючи копії поданих заяв або підтвердження очікування на рішення.

Чи буде автоматичне подовження віз?

Після численних звернень з боку експертів та академічної спільноти, зокрема дослідників Бірмінгемського університету, у британському уряді почали обговорювати можливість автоматичного продовження віз щонайменше на 18 місяців. Такий крок, на думку аналітиків, дозволив би уникнути соціального вибуху, зменшити тиск на бюрократичні структури та гарантувати стабільність для переселенців.

Поки офіційне рішення щодо автоматичного продовження ще не ухвалено, українцям радять бути максимально проактивними й тримати ситуацію під контролем.

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