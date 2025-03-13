Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: почему ЕСПЧ возложил ответственность на Украину и обязал выплатить компенсации

Украина должна выплатить по 15 тысяч евро семьям погибших.

Европейский суд по правам человека принял важное решение по делу о бездействии украинской власти во время столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе 2 мая 2014 года.

В тот день погибли 47 человек. Суд признал, что эти события были в значительной степени спровоцированы российской пропагандой, однако в то же время указал на нарушения со стороны Украины. Согласно решению государство должно выплатить компенсацию семьям погибших в размере 15 тысяч евро каждой, сообщает MigNews со ссылкой на источник Hudoc.echr.coe.int.

Влияние российской пропаганды

В своем решении ЕСПЧ отметил, что распространение дезинформации и пропаганды со стороны России способствовало обострению ситуации, что привело к насилию.

В решении суда говорится:

Суд считает, что российская власть и подконтрольные ей медиа активно распространяли агрессивную и эмоционально окрашенную дезинформацию о новой украинской власти и сторонниках Майдана. Это создало напряженность, которая, наконец, вылилась в насильственные столкновения .

Бездействие украинских правоохранителей и бегство чиновников

Отдельное внимание ЕСПЧ уделил роли украинских правоохранительных органов и местных властей. Суд указал, что одесская полиция не приняла надлежащих мер по предотвращению нападения на митингующих, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Кроме того, в решении отмечается, что некоторые должностные лица, ответственные за ситуацию в Одессе, впоследствии сбежали в Россию, получили там гражданство и даже построили карьеру на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ответственность государства

Несмотря на то, что ключевую роль в обострении конфликта сыграла российская пропаганда, ЕСПЧ подчеркнул: Украина как государство все же несет ответственность за произошедшее. Власти не смогли обеспечить надлежащую защиту граждан, что и стало основанием для принятия решения о выплате компенсаций.

Напомним, что скандального экс-главу Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО с залогом 402 млн грн.