Трагедия в Кривом Роге: враг нанес удар по учебному заведению и жилой застройке

Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу.
Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, нанеся человеческие потери и разрушения. По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, погибли по меньшей мере три человека, ранены. Трагедия произошла в пятницу, 17 января, пишет MigNews.
Лисак в своем Telegram-канале написал:
Предварительно российская армия убила трех человек в Кривом Роге. Есть также пострадавшие. Подробная информация будет позже.
Последствия атаки
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности, учебное заведение и жилые дома. Зафиксированы значительные разрушения, жители пострадавших районов остались без крова.
Предупреждение Воздушных сил
Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет с южного направления. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.
Оперативная информация о последствиях и масштабах разрушений продолжает обновляться. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
О предварительной атаке на Кривой Рог можно почитать здесь.