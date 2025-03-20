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Политика
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Трагедия в Кривом Роге: враг нанес удар по учебному заведению и жилой застройке

Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу.

Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, нанеся человеческие потери и разрушения. По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, погибли по меньшей мере три человека, ранены. Трагедия произошла в пятницу, 17 января, пишет MigNews.

Лисак в своем Telegram-канале написал:

Предварительно российская армия убила трех человек в Кривом Роге. Есть также пострадавшие. Подробная информация будет позже.

Последствия атаки

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности, учебное заведение и жилые дома. Зафиксированы значительные разрушения, жители пострадавших районов остались без крова.

Предупреждение Воздушных сил

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет с южного направления. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

Оперативная информация о последствиях и масштабах разрушений продолжает обновляться. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

О предварительной атаке на Кривой Рог можно почитать здесь.

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