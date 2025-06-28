Суббота, 28 июня, 2025
19.3 C
Киев
type here...
Трамп допустил поставку ракет Patriot в Украину, оставив вопрос открытым. Возможны новые шаги США в поддержке обороны страны.
Трамп допустил поставку ракет Patriot в Украину, оставив вопрос открытым. Возможны новые шаги США в поддержке обороны страны.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп допустил возможность поставки ракет Patriot в Украину

Президент США Дональд Трамп не исключил поставку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пресс-конференцию президента США в Белом доме. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп сказал: «Возможно».

Он уточнил, что хотя решение еще не принято, такая возможность рассматривается. Журналисты поинтересовались, будет ли США отправлять ракеты Patriot в Украину, на что Трамп ответил сдержанно, оставив вопрос открытым, но не исключив этого шага.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot.

Горячее за неделю

Статьи

Как ухаживать за орхидеей: какой нужен горшок и как поливать

0
Узнайте, как ухаживать за орхидеей: какой горшок выбрать, как поливать и удобрять, чтобы растение радовало вас долгое время.
Общество

Польша переходит на 4-дневную рабочую неделю: что это значит

0
Польша запускает проект, который сократит рабочие часы и обеспечит 3-дневные выходные без потери зарплаты. Какие результаты можно ожидать?
Статьи

Что делать, если волосы жирные у корней, и сухие у кончиков

0
Проблема жирных корней и сухих концов решаема с помощью простых средств. Откройте эффективные народные рецепты и советы по уходу за волосами.
Общество

Какой уровень и индекс магнитной бури 26 июня 2025 года

0
Магнитная буря 26 июня 2025 года уровня G1 может повлиять на здоровье и технологии. Подробно о её последствиях и защите.
Статьи

Что может болеть под левой грудью

0
Разберитесь, что может болеть под левой грудью и как избежать опасных заболеваний. Советы по диагностике и лечению болей в груди.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Когда лучше стричь ногти и делать маникюр в июле 2025 года
Следующая статья
Курс валют в Украине на сегодня 28 июня 2025 года

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как определить, есть ли в организме паразиты

0
Как определить наличие паразитов в организме, их симптомы, диагностика и лечение. Конкретные методы, препараты и профилактика заболеваний.

Прогноз погоды на 28 июня 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 28 июня 2025 года в Украине: жара, солнце и местами дожди. Подробный прогноз для 24 городов с температурой и осадками.

Почему в розетке может быть две фазы

0
Почему в розетке две фазы и как это влияет на безопасность электроприборов. Узнайте, как устранить проблему и обезопасить свою технику.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.