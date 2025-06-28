Президент США Дональд Трамп не исключил поставку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украину. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на пресс-конференцию президента США в Белом доме. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп сказал: «Возможно».

Он уточнил, что хотя решение еще не принято, такая возможность рассматривается. Журналисты поинтересовались, будет ли США отправлять ракеты Patriot в Украину, на что Трамп ответил сдержанно, оставив вопрос открытым, но не исключив этого шага.

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot.