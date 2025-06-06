В противостоянии между Дональдом Трампом и Илоном Маском, которое набирало всё более личный и публичный характер, начинают появляться первые признаки возможного перемирия. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на POLITICO.

В четверг Трамп дал интервью POLITICO. Он попытался продемонстрировать спокойствие и уверенность. Президент отметил, что дела идут хорошо, и сослался на высокие рейтинги.

Тем временем помощники в Белом доме действуют за кулисами. Они убедили Трампа временно смягчить критику Маска. Также они организовали телефонный звонок с бизнесменом, который должен пройти в пятницу.

Причиной спора стал масштабный законопроект. Он включает инициативы президента и может увеличить дефицит на 2,4 триллиона долларов. Маск жёстко его раскритиковал.

Чтобы избежать эскалации, вмешались союзники обеих сторон. Среди них — миллиардер Билл Акман. Он призвал Трампа и Маска найти общий язык ради страны.

«Я поддерживаю и Трампа, и Маска», — написал Акман в X. «Они должны договориться ради будущего Америки». Маск ответил коротко, но согласительно: «Ты не ошибаешься».

Под влиянием советников Трамп скорректировал риторику. Он сосредоточился на законопроекте и его пользе. В Truth Social он написал: «Я не против, что Илон выступает против меня. Но ему стоило сделать это раньше». Затем он перешёл к описанию выгоды законопроекта.

Несмотря на напряжение, обе стороны демонстрируют готовность к диалогу. Следующий шаг — личный разговор. Он может стать поворотным моментом в их отношениях.

Ранее мы писали о том, что Маск обвинил Трампа в связях с Эпштейном и заявил, что обеспечил ему победу на выборах.

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