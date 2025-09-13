Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут одновременно прибыть в Малайзию в октябре 2025 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на New Straits Times.

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, Трамп подтвердил участие в 47-м саммите АСЕАН. Премьер-министр Китая Ли Цян также планирует принять участие. В ходе визита в Пекин, Анвар Ибрагим также провёл встречу с Путиным, который, как сообщается, рассматривает возможность визита.

«Нам повезло. Несмотря на тарифные вопросы, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы присутствовать на саммите АСЕАН. Премьер-министр Китая Ли Цян тоже будет», — сказал глава правительства.

«Во время моего визита в Пекин я встретился с Путиным, и он сказал, что серьёзно рассматривает возможность приезда в Малайзию», — добавил он.

Саммит АСЕАН проводится ежегодно и объединяет лидеров 10 государств Юго-Восточной Азии: Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Брунея, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи.

На саммите обсуждаются вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики, инфраструктуры, климата и других сфер. В мероприятии часто участвуют лидеры государств-партнёров, включая США, Китай, Японию, ЕС и Австралию.

