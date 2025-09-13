Суббота, 13 сентября, 2025
18.7 C
Киев
type here...
Дональд Трамп и Владимир Путин могут одновременно прибыть в Малайзию в октябре на саммит АСЕАН — подробности участия подтверждены.
Дональд Трамп и Владимир Путин могут одновременно прибыть в Малайзию в октябре на саммит АСЕАН — подробности участия подтверждены.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп и Путин могут посетить Малайзию в октябре: что известно о возможной встрече

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут одновременно прибыть в Малайзию в октябре 2025 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на New Straits Times.

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, Трамп подтвердил участие в 47-м саммите АСЕАН. Премьер-министр Китая Ли Цян также планирует принять участие. В ходе визита в Пекин, Анвар Ибрагим также провёл встречу с Путиным, который, как сообщается, рассматривает возможность визита.

«Нам повезло. Несмотря на тарифные вопросы, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы присутствовать на саммите АСЕАН. Премьер-министр Китая Ли Цян тоже будет», — сказал глава правительства.

«Во время моего визита в Пекин я встретился с Путиным, и он сказал, что серьёзно рассматривает возможность приезда в Малайзию», — добавил он.

Саммит АСЕАН проводится ежегодно и объединяет лидеров 10 государств Юго-Восточной Азии: Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Брунея, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи.

На саммите обсуждаются вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики, инфраструктуры, климата и других сфер. В мероприятии часто участвуют лидеры государств-партнёров, включая США, Китай, Японию, ЕС и Австралию.

Ранее мы писали о том, что в Киев прибыли глава МИД Польши Радослав Сикорский и принц Гарри.

Горячее за неделю

Общество

Роковая ошибка Зинченко и гнев фанатов: Украина не смогла обыграть Азербайджан в отборе ЧМ-2026

0
После ничьей с Азербайджаном фанаты атаковали Реброва в соцсетях, а ошибка Зинченко стоила Украине победы и важнейших очков в отборе ЧМ-2026.
Культура

К чему приснилось, что выпал зуб: объяснение популярных сонников

0
Сон о выпавшем зубе может указывать на потери, тревоги или перемены — всё зависит от деталей, количества зубов, боли, крови и личных чувств.
Общество

Какой риск магнитной бури 10 сентября 2025 года: уровень и индекс магнитного возмущения

0
Геомагнитная буря 10 сентября 2025 года не прогнозируется: индекс Kp остаётся в пределах нормы, магнитное поле Земли стабильно.
Культура

Что за день 13 сентября: профессиональные, национальные, церковные и необычные праздники

0
13 сентября — день программиста, спорта, кино, шоколада, духовных традиций и исторических событий, наполненный праздничным смыслом.
Культура

Какие праздники отмечают 14 сентября: полный перечень событий, традиций и запретов

0
14 сентября поздравляют нефтяников, вспоминают святых, соблюдают приметы и отмечают День трезвости и живого творчества.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что с курсом валют на сегодня 13 сентября 2025 года: полный обзор по банкам и обменникам Украины
Следующая статья
Можно ли есть яблоки каждый день: чем фрукт полезен для пищеварения, печени и зубов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Будет ли магнитная буря 12 сентября 2025 года и как она повлияет на самочувствие

0
12 сентября 2025 года магнитные бури не ожидаются: геомагнитный фон стабилен, индекс Kp не превышает 2.33 — благоприятный день для здоровья.

Что означает карта Таро Король Кубков при раскладе на разные сферы жизни

0
Король Кубков — карта эмоциональной зрелости, внутренней гармонии и мягкого влияния в любви, карьере, здоровье и духовных вопросах.

Квалификационный матч Украина – Азербайджан 9 сентября 2025: когда смотреть онлайн трансляцию, какой состав команд и ставки на игру

0
Матч Украина – Азербайджан 9 сентября: трансляция на MEGOGO, составы, прогнозы, судьи, ставки и ключевые факты отборочного турнира ЧМ-2026.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.