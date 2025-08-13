Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в пятницу на объединённой военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Как сообщает DNEWS со ссылкой на CNN, выбор места был ограничен из-за пика туристического сезона и строгих мер безопасности, что оставило минимум подходящих площадок.

Организаторы рассматривали разные варианты, но именно Анкоридж оказался единственным городом, способным обеспечить нужные условия. В результате было решено провести переговоры на военной базе, расположенной на северной окраине города.

По данным CNN, Белый дом изначально хотел избежать встречи на военном объекте, чтобы не придавать ей нежелательного символического значения. Однако именно там состоится первая за более чем четыре года личная встреча президентов США и России.

Подготовка к саммиту проходит в сжатые сроки. Во вторник госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили детали по телефону, согласовав ключевые организационные моменты.

Дональд Трамп заявил, что рассматривает эту встречу как «разведку обстановки» и не строит конкретных ожиданий относительно итогов переговоров.

Ранее мы писали о том, что США ограничат воздушное пространство над самым большим городом Аляски в день встречи Трампа и Путина.