Среда, 20 августа, 2025
24.8 C
Киев
type here...
Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять войска в Украину — безопасность обеспечат европейские страны, включая Францию и Германию.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп исключил участие армии США в Украине: безопасность обеспечит Европа

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что американские войска не будут размещаться в Украине. Вместо этого, по его словам, функции безопасности после завершения войны с Россией возьмут на себя европейские государства. Комментарии Трампа прозвучали в эфире Fox News, на фоне продолжающихся дискуссий о будущей архитектуре безопасности в Восточной Европе. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, передаёт DNEWS.

США не направят военных в Украину — позиция Трампа

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет отправлять солдат в Украину ни сейчас, ни после окончания войны. Он отметил, что план по размещению международных сил действительно обсуждается, но инициаторами выступают европейские союзники.

США не направят военных в Украину — позиция Трампа>

«Американские военные не будут участвовать. Некоторые европейские страны — Франция, Германия, Великобритания — уже выразили желание направить свои войска на территорию Украины, когда война завершится», — заявил Трамп в интервью.

Он уточнил, что речь идёт о независимой коалиции европейских стран, а не о расширении присутствия НАТО. Таким образом, по его мнению, США сохранят дистанцию, но останутся важным политическим игроком.

Гарантии безопасности — от Европы, а не от НАТО

По словам Трампа, в будущем Украина не будет частью Североатлантического альянса, однако получит гарантии безопасности от стран Европы. Он сделал акцент на том, что роль США будет ограничена дипломатической и политической поддержкой, а не участием в военных операциях.

«Они не будут частью НАТО. Но европейцы уже вовлечены. Их интерес к безопасности Украины очевиден», — заявил экс-президент.

Он заверил, что в случае своего возвращения на пост главы государства сможет обеспечить стабильность:

«У вас есть мои гарантии. И я — президент».

Россия устала от войны — мнение Трампа

В своём комментарии Трамп также выразил мнение, >Гарантии безопасности — от Европы, а не от НАТОg> и всё ближе к необходимости пересмотра своей позиции. Он считает, что затяжной характер конфликта начинает давить на Москву, и возможность политического урегулирования выглядит всё более реалистичной.

Бывший президент подчеркнул, что главная задача сегодня — предотвратить дальнейшие человеческие жертвы:

«Я хочу остановить убийства. Всё должно быть решено как можно быстрее», — заявил он.

Контекст заявления

Заявления Трампа прозвучали на фоне слухов о возможной мирной конференции и обсуждений нового формата гарантий безопасности для Украины. При этом в Европе действительно активизировались разговоры о долгосрочном военном присутствии в регионе, в том числе с участием Франции и Великобритании. Однако сама идея прямого размещения иностранных войск на украинской территории остаётся спорной и не имеет официальног>Россия устала от войны — мнение Трампа том, что гарантии безопасности для Украины разрабатывают 30 стран, включая Австралию и Японию.

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

>Контекст заявления

Горячее за неделю

Культура

К чему снится тюрьма: как трактовать такой сон

0
Сны о тюрьме могут быть символом ограничений и подсказывают о необходимости изменений и освобождения от препятствий.
Общество

Через «Дію» бизнес может получить гранты до 16 млн грн на восстановление производства, пострадавшего от войны — Свириденко

0
Бизнес может получить до 16 млн грн на восстановление через «Дію» — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Общество

Apple разрабатывает настольного робота-компаньона с Siri — Bloomberg

0
Apple готовит к 2027 году умного робота-компаньона с Siri, подвижным экраном и поддержкой FaceTime для помощи в повседневных делах.
Общество

Накопительная пенсия: как правительство Украины намерено сохранить деньги граждан

0
Правительство Украины разрабатывает новый инструмент для внедрения накопительной пенсионной системы, для её сохранности и защиты от инфляции.
Экономика

Курс валют на сегодня, 15 августа 2025 года в Украине: актуальные данные и анализ

0
Сегодняшний курс валют в Украине: доллар ~41,21–41,30 ₴, евро ~48,00–48,70 ₴. Приватбанк и Райффайзен предлагают лучшие условия покупки.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Масированная атака дронами по Ахтырке 20 августа: 12 раненых, среди них дети
Следующая статья
Лига чемпионов 2025/26: кто сыграет в основном раунде турнира

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

День Независимости Украины: будет ли выходной в понедельник

0
Будет ли выходной 25 августа 2025 после Дня Независимости? Разбираем законодательство, решения Кабмина и как это повлияет на работу и отдых.

Украина запустила серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км

0
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км. Это укрепит оборону и изменит баланс сил в регионе.

NAS-сервер для дома: зачем он нужен и как его выбрать

0
NAS-сервер превращает дом в цифровой центр — облако, архив и медиасервер с доступом из любой точки мира и надёжной защитой файлов.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.