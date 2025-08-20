Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что американские войска не будут размещаться в Украине. Вместо этого, по его словам, функции безопасности после завершения войны с Россией возьмут на себя европейские государства. Комментарии Трампа прозвучали в эфире Fox News, на фоне продолжающихся дискуссий о будущей архитектуре безопасности в Восточной Европе. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, передаёт DNEWS.

.@POTUS on securing long-term peace in Ukraine: "They're not going to be a part of NATO, but we've got the European nations and they'll front-load it… I don't think it's going to be a problem…" pic.twitter.com/pltx0wD9OF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 19, 2025

США не направят военных в Украину — позиция Трампа

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не будет отправлять солдат в Украину ни сейчас, ни после окончания войны. Он отметил, что план по размещению международных сил действительно обсуждается, но инициаторами выступают европейские союзники.

США не направят военных в Украину — позиция Трампа > «Американские военные не будут участвовать. Некоторые европейские страны — Франция, Германия, Великобритания — уже выразили желание направить свои войска на территорию Украины, когда война завершится», — заявил Трамп в интервью.

Он уточнил, что речь идёт о независимой коалиции европейских стран, а не о расширении присутствия НАТО. Таким образом, по его мнению, США сохранят дистанцию, но останутся важным политическим игроком.

Гарантии безопасности — от Европы, а не от НАТО

По словам Трампа, в будущем Украина не будет частью Североатлантического альянса, однако получит гарантии безопасности от стран Европы. Он сделал акцент на том, что роль США будет ограничена дипломатической и политической поддержкой, а не участием в военных операциях.

«Они не будут частью НАТО. Но европейцы уже вовлечены. Их интерес к безопасности Украины очевиден», — заявил экс-президент.

Он заверил, что в случае своего возвращения на пост главы государства сможет обеспечить стабильность:

«У вас есть мои гарантии. И я — президент».

Россия устала от войны — мнение Трампа

В своём комментарии Трамп также выразил мнение, >Гарантии безопасности — от Европы, а не от НАТОg> и всё ближе к необходимости пересмотра своей позиции. Он считает, что затяжной характер конфликта начинает давить на Москву, и возможность политического урегулирования выглядит всё более реалистичной.

Бывший президент подчеркнул, что главная задача сегодня — предотвратить дальнейшие человеческие жертвы:

«Я хочу остановить убийства. Всё должно быть решено как можно быстрее», — заявил он.

Контекст заявления

Заявления Трампа прозвучали на фоне слухов о возможной мирной конференции и обсуждений нового формата гарантий безопасности для Украины. При этом в Европе действительно активизировались разговоры о долгосрочном военном присутствии в регионе, в том числе с участием Франции и Великобритании. Однако сама идея прямого размещения иностранных войск на украинской территории остаётся спорной и не имеет официальног>Россия устала от войны — мнение Трампа том, что гарантии безопасности для Украины разрабатывают 30 стран, включая Австралию и Японию.

Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

Контекст заявления