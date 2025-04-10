Трамп объявил 90-дневную паузу на пошлины для всех стран, кроме одной: почему Китай получит повышение до 125%

Китай получил более жесткие экономические условия.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля выступил с резонансным заявлением: он объявил 90-дневное временное ослабление пошлин для большинства стран, кроме Китая, который получит более жесткие условия — тарифы на китайские товары вырастут до 125%, пишет MigNews.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social .

По словам Трампа, более 75 стран уже обратились в Соединенные Штаты с просьбой пересмотреть торговую политику и провести переговоры по тарифам. Как жест доброй воли и стимул к диалогу, администрация президента вводит 90-дневную паузу — в течение этого периода пошлины на импорт из стран, не соответствующих зеркальным ограничениям на действия США, будут временно снижены до 10%.

В то же время Трамп подверг резкой критике Китай, обвинив Пекин в “неуважении к мировым рынкам”. В ответ на это США усиливают экономическое давление, повышая пошлины на китайский импорт до беспрецедентного уровня в 125%.

Трамп заявил:

Мы стремимся к справедливости в мировой торговле. Америка больше не будет терпеть односторонних преимуществ для других государств .

Новые правила уже вступили в силу и будут действовать в течение следующих трех месяцев. Ожидается, что за это время Вашингтон проведет переговоры с партнерами по новым торговым условиям.

Ранее стало известно, что ЕС готовит 25% пошлины на американские товары в ответ на пошлины Трампа.