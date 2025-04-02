Трамп объявил о введении пошлин против всех стран мира: когда будут обнародованы детали масштабного тарифного плана

Это решение является частью его экономической стратегии.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины против всех стран мира. По словам Трампа, он обнародует детали этого масштабного тарифного плана в среду, назвав этот день Днем освобождения, сообщает MigNews со ссылкой на источник Reuters.com.

Это решение является частью его экономической стратегии, которая, по его словам, должна помочь восстановить экономику США и вернуть рабочие места, потерянные из-за внешних торговых отношений. Трамп отметил, что таможенные тарифы будут призваны обеспечить равные условия для американских производителей и предприятий, одновременно снизив зависимость США от других стран в ключевых отраслях.

Он подчеркнул, что такая политика может стать ответом на несправедливые торговые практики некоторых стран, вредящих американским предприятиям и рабочим местам. В рамках этого плана Трамп обещает провести переговоры с другими странами, пытаясь создать новые торговые соглашения, выгодные Соединенным Штатам.

Ранее Трамп уже принимал подобные меры во время своего президентства, вводя пошлины на импорт стали и алюминия из нескольких стран, а также на китайские товары в рамках борьбы с экономическим влиянием Китая. Теперь он предлагает еще более глобальный подход, расширяя этот план по всему миру.

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