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Трамп обвинил Иран в подрыве мирных переговоров Израиля с ХАМАС, утверждая, что страна оказывает негативное влияние на прекращение огня.
Трамп обвинил Иран в подрыве мирных переговоров Израиля с ХАМАС, утверждая, что страна оказывает негативное влияние на прекращение огня.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп обвиняет Иран в срыве мирных усилий Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешался в последние переговоры по прекращению огня, оказывая давление на ХАМАС. Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает DNEWS с ссылкой на CNN.

Трамп утверждает, что Иран посылал деструктивные сигналы, что в условиях, когда страна переживает разрушения, такие действия неприемлемы. «Иран направляет очень плохие сигналы, это неприятно, и они не должны этого делать», – отметил он.

Кроме того, Трамп упомянул недавнее появление министра иностранных дел Ирана в телеэфире, заявив, что его страна вмешалась в переговоры, поддерживая ХАМАС. По словам президента США, это поведение крайне негативно влияет на мирные усилия.

Ранее мы писали о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin

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