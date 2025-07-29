Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вмешался в последние переговоры по прекращению огня, оказывая давление на ХАМАС. Об этом он рассказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает DNEWS с ссылкой на CNN.

Трамп утверждает, что Иран посылал деструктивные сигналы, что в условиях, когда страна переживает разрушения, такие действия неприемлемы. «Иран направляет очень плохие сигналы, это неприятно, и они не должны этого делать», – отметил он.

Кроме того, Трамп упомянул недавнее появление министра иностранных дел Ирана в телеэфире, заявив, что его страна вмешалась в переговоры, поддерживая ХАМАС. По словам президента США, это поведение крайне негативно влияет на мирные усилия.

Ранее мы писали о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin