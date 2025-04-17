Президент США Дональд Трамп принял решение не поддерживать планируемую израильскую атаку на ядерные объекты Ирана. Она должна была состояться в мае 2025 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, Белый дом в течение нескольких месяцев проводил интенсивные внутренние обсуждения. Главный вопрос заключался в выборе между продолжением дипломатических усилий и одобрением силового сценария. Его Израиль рассчитывал реализовать при поддержке США.

Дебаты внутри администрации выявили серьёзные разногласия. Часть советников выступала за военный вариант. Другие сомневались в его эффективности. Оппоненты операции указывали на риск втягивания США в полномасштабный конфликт и сомнительный результат в плане сдерживания иранской ядерной программы.

Израиль, в свою очередь, разработал подробный план атаки, которая, как ожидалось, должна была отложить развитие иранского ядерного оружия минимум на год. Однако большинство военных сценариев требовали участия Вашингтона — от защиты Израиля от возможного ответного удара до содействия в логистике и реализации самой операции.

Тем не менее Трамп отказался от военного пути и сделал ставку на переговоры. Он сообщил об этом решении израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон в начале апреля. Тогда же стало известно, что США начинают дипломатический диалог с Тегераном, давая ограниченное время на подписание новой ядерной сделки.

В своё первое президентство Трамп уже выходил из ядерного соглашения, заключённого при администрации Обамы. Однако теперь, во втором сроке, он стремится избежать эскалации и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Израиль, со своей стороны, отреагировал сдержанно. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что любое соглашение с Ираном будет иметь смысл лишь при условии, что оно позволит партнёрам «войти, уничтожить объекты и демонтировать оборудование» под контролем США.

Тем временем переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. На прошлой неделе иранская сторона отклонила американские условия, выдвинув собственные. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна не собирается отказываться от своей ядерной программы.

Следующий раунд переговоров запланирован на ближайшую субботу в Риме. Первый этап состоялся неделей ранее — 12 апреля. В переговорах участвует спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее мы писали о том, что Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа касаемо ядерной сделки.