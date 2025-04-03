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Политика
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Трамп прогнозирует отставку Маска и закрытие DOGE

Трамп прогнозує відставку Маска та закриття DOGE

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск вскоре покинет свой пост.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск в скором времени покинет свой пост в Департаменте эффективности государственного управления США (DOGE), а сам департамент прекратит свою работу. Об этом сообщает MigNews со ссылкой на источник CNN.

Трамп отметил, подчеркнув, что Маск может выполнять свои обязанности в правительстве только в ограниченное время:

Он управляет крупной компанией, поэтому он вернется в свой бизнес.

По словам Трампа, Илон Маск, вероятно, покинет свой пост в DOGE из-за ограничений в 130 дней, но президент не уточнил причины этого лимита.

Он добавил:

Я бы держал его столько, сколько мог. Он очень талантлив и очень умен. Я люблю работать с такими людьми.

Президента США также спросили о будущем DOGE без Маска. Трамп ответил, что департамент прекратит свою деятельность в определенный момент, отметив, что руководители федеральных агентств уже получили опыт и смогут самостоятельно продолжать работу.

Напомним, 26 февраля Трамп расширил полномочия департамента, которым руководит Маск. Однако 7 марта президент США сузил эти полномочия, в частности, в отношении правительственных дел. 19 марта инвестор Росс Гербер, владеющий акциями Tesla, призвал Маска сосредоточиться на компании или покинуть пост генерального директора.

Напомним, что ранее Илон Маск анонсировал тестирование спутниковой связи Starlink для смартфонов.

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