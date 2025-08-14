Четверг, 14 августа, 2025
26.5 C
Киев
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне НАТО, но с ограниченными поставками оружия через Европу, сообщает Politico.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп рассматривает гарантии безопасности Украине вне рамок НАТО — Politico

По данным издания Politico, президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате членства в НАТО. Такая позиция стала известна после его телефонного разговора с представителями Европы и Украины 13 августа. Информацию подтвердили три источника — европейский дипломат, британский чиновник и человек, осведомлённый о деталях переговоров. Об этом сообщает DNEWS.

Собеседники утверждают, что в случае достижения прекращения огня Вашингтон готов сыграть ключевую роль в создании для Киева системы сдерживания, чтобы предотвратить возможную будущую агрессию России. Однако, по словам источника, близкого к беседе, Трамп подчеркнул: такое обязательство он готов взять на себя лишь при условии, что оно не будет реализовано в рамках НАТО.

При этом американский лидер не уточнил, что именно подразумевается под «гарантиями безопасности», ограничившись обсуждением общей концепции. Британский чиновник отметил, что Трамп признаёт необходимость этих гарантий как части окончательного урегулирования конфликта и видит США в роли главного участника этого процесса.

Как сообщает Politico, Трамп дал понять, что США не будут напрямую поставлять Украине оружие или военных. Вместо этого возможны продажи вооружений европейским партнёрам, которые смогут передавать их Киеву.

Источники предполагают, что такие поставки будут ограниченными, что, вероятно, вызовет разочарование у сторонников Украины, рассчитывающих на более твёрдые и долгосрочные меры сдерживания России после завершения войны. При этом издание отмечает, что не до конца ясно, является ли это утверждение точкой зрения самих источников или редакционным выводом.

Ранее мы писали о том, что Евросоюз призвал Трампа учитывать интересы Украины и Европы.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

