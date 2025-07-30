Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские беженцы смогут остаться в Америке до окончания конфликта в Украине.

Трамп сообщил об этом в ходе общения с прессой в Белом доме, как передает

DNEWS с ссылкой на Kyiv Post. «Мы сделаем это. В нашей стране уже находится много людей из Украины, и мы продолжаем работать с ними», — отметил президент.

Следует отметить, что с возвращением Трампа в Белый дом, его администрация ужесточила миграционную политику, включая меры по отношению к лицам, которые получили право на временное проживание в США по программам, инициированным предшественником Трампа.

С начала года администрация пересматривает и в некоторых случаях отменяет программы, введенные при Байдене, такие как временное освобождение по гуманитарным причинам. Одним из таких проектов стала инициатива «Единство ради Украины» (U4U), стартовавшая в апреле 2022 года, которая позволила более 240 тысячам украинцам и их ближайшим родственникам получить визу для временного пребывания в США на срок до двух лет из-за войны с Россией.

Однако среди украинских беженцев начали возникать опасения. Появились сообщения, что администрация Трампа рассматривает отмену временных виз для некоторых украинцев, что может повлечь их депортацию.

Эти переживания усилились после инцидента в апреле, когда Министерство внутренней безопасности США по ошибке разослало письмо, в котором сообщалось о прекращении разрешений на пребывание и требованиях покинуть страну. Позже ведомство признало свою ошибку и подтвердило, что письмо было отправлено по недоразумению.

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