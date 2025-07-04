Дональд Трамп заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине, несмотря на вопросы об истощении национальных арсеналов. Он также раскритиковал администрацию Байдена за чрезмерный вывод вооружений из США. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на интервью Трампа на авиабазе «Эндрюс».

Дональд Трамп отметил, что США продолжают поставлять оружие Украине и не прекращают эту поддержку, несмотря на обеспокоенность по поводу своих запасов вооружений. Трамп подчеркнул: «Мы не прекращали поставки. Мы продолжаем помогать, и мы уже много предоставили. Сотрудничаем, делаем все возможное, но поставки не остановились.»

Трамп также раскритиковал действия администрации Байдена, утверждая, что она слишком активно выводила вооружения из США. «Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Нам нужно убедиться, что у нас есть достаточно ресурсов для защиты собственных интересов», — добавил Трамп.

Ранее мы писали о том, что США прекратили не все поставки оружия Украине, уверяет Госдепартамент.

