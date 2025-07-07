7 июля 2025 года президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление Илона Маска о намерении создать третью политическую партию. Во время брифинга на борту Air Force One Трамп назвал эту инициативу «смешной», а самого Маска — человеком, который «слетел с катушек». Он подчеркнул, что подобные политические проекты лишь вносят розбрат и не имеют шансов на успех в американской системе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на CNN.

Трамп не сдержался в оценках

Во время беседы с журналистами Дональд Трамп едко прокомментировал идею Илона Маска, назвав её бесперспективной. По словам президента, американская политическая система не предполагает успеха для третьих партий, а все подобные попытки заканчивались провалом и хаосом.

«Я считаю, что создание третьей партии — это смешно», — сказал он.

Маск стал «катастрофой», считает Трамп

Трамп допустил, что Маск может «побаловаться» с идеей новой политической сили, но не верит в её жизнеспособность. Более того, президент прямо заявил, что предприниматель утратил адекватность и стал «катастрофой».

«Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не достигали успеха в США. Единственное, для чего они пригодны — это создание полного и тотального хаоса», — добавил Трамп.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск запустил «Партию Америки» после опроса в соцсети.

Фото: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images