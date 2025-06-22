В воскресенье, 22 июня 2025 года, президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешных авиаударов по трем важнейшим ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. Однако, по его словам, Ирану предстоят новые удары, если он не согласится на мир. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на обращение американского президента к нации.

«Недавно американские силы нанесли массированные удары по этим объектам, которые давно известны всему миру, как часть разрушительной ядерной программы Ирана», — заявил Трамп в своем обращении к нации.

President Donald J. Trump Delivers Address to the Nation, June 21, 2025 https://t.co/yutRDvtWv0 — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

Он добавил, что целью ударов было полное уничтожение иранской программы обогащения урана и прекращение угрозы со стороны «государства-спонсора терроризма номер один».

Трамп подчеркнул, что это было значительное военное достижение: «Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены». Он также отметил, что теперь Тегеран должен «искать мира», иначе будущие атаки будут «гораздо более масштабными и легкими».

Президент США напомнил, что Иран на протяжении многих лет угрожал США и Израилю, а также отметил роль генерала Касема Сулеймани, чьи действия привели к многочисленным жертвам среди американцев.

«Я давно решил, что этому не будет продолжения», — заявил Трамп, подчеркнув, что не позволит Ирану продолжать свои агрессивные действия.

Трамп также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских военных за их помощь в операции: «Мы работали как единая команда, и я благодарен израильским военным за отличную работу».

Ранее мы писали о том, что США нанесли удары по Ирану: Трамп объяснил цели атаки.

Фото: Alex Brandon/AP















