Воскресенье, 22 июня, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Трамп объявил о разрушении ключевых ядерных объектов Ирана и предупредил о новых ударах, если страна не примет мир. Реакция на угрозы.
Трамп объявил о разрушении ключевых ядерных объектов Ирана и предупредил о новых ударах, если страна не примет мир. Реакция на угрозы.
Политика
Время чтения 1 мин.

Трамп заявил, что Иран должен заключить мир после ударов по его ядерным объектам

В воскресенье, 22 июня 2025 года, президент США Дональд Трамп сообщил о проведении успешных авиаударов по трем важнейшим ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзу и Исфахану. Однако, по его словам, Ирану предстоят новые удары, если он не согласится на мир. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на обращение американского президента к нации.

«Недавно американские силы нанесли массированные удары по этим объектам, которые давно известны всему миру, как часть разрушительной ядерной программы Ирана», — заявил Трамп в своем обращении к нации.

Он добавил, что целью ударов было полное уничтожение иранской программы обогащения урана и прекращение угрозы со стороны «государства-спонсора терроризма номер один».

Трамп подчеркнул, что это было значительное военное достижение: «Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены». Он также отметил, что теперь Тегеран должен «искать мира», иначе будущие атаки будут «гораздо более масштабными и легкими».

Президент США напомнил, что Иран на протяжении многих лет угрожал США и Израилю, а также отметил роль генерала Касема Сулеймани, чьи действия привели к многочисленным жертвам среди американцев.

«Я давно решил, что этому не будет продолжения», — заявил Трамп, подчеркнув, что не позволит Ирану продолжать свои агрессивные действия.

Трамп также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских военных за их помощь в операции: «Мы работали как единая команда, и я благодарен израильским военным за отличную работу».

Ранее мы писали о том, что США нанесли удары по Ирану: Трамп объяснил цели атаки.

Фото: Alex Brandon/AP







Горячее за неделю

Общество

Гороскоп на сегодня 21 июня 2025: астропрогноз для всех знаков Зодиака

0
Узнайте, что принесёт 21 июня 2025 для каждого знака Зодиака. Астропрогноз поможет вам справиться с любыми задачами.
Общество

Вулкан Этна на Сицилии вновь извергся – пепел достиг высоты 6000 метров

0
Вулкан Этна снова извергся, выбрасывая пепел на 6000 метров. Как это повлияет на города Сицилии и авиацию?
Общество

Как обезопасить данные на портале Дія

0
Какие угрозы подстерегают в Дія и как обезопасить личные данные — инструкция по цифровой защите от фишинга, взлома и утечек на госпортале
Культура

Молитва о целомудрии и благополучном замужестве: кому и как читать

0
Самая сильная молитва о замужестве дочери и целомудрии. Кому и как читать, когда она особенно помогает. Тексты для духовной поддержки.
Общество

Новый геомагнитный шторм в пятницу 20 июня 2025: что делать метеозависимым

0
Геомагнитная буря 20 июня 2025 года: как подготовиться и что делать метеозависимым для минимизации последствий.

Новое на сайте

Предыдущая статья
США нанесли удары по Ирану: Трамп объяснил цели атаки
Следующая статья
Иран ответил на ночной удар США, атаковав Израиля ракетами

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Компрессионная терапия в спортивной медицине: как работает и зачем нужна спортсменам

0
Компрессионная терапия ускоряет восстановление спортсменов, снижает боль и отёки. Как правильно выбрать и применять компрессию — в статье.

Какой стороной класть фольгу: советы по правильному использованию

0
Какой стороной класть фольгу при запеканках, мясе, картошке и рыбе, чтобы сохранить сочность и вкус. Советы для идеального результата.

Что такое зумба: в чем смысл и как влияет на фигуру

0
Зумба — это танцевальная тренировка, которая помогает сжигать калории, улучшать фигуру и развивать выносливость.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.