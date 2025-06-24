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Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном, но атаки не прекращаются. Какие условия перепимирия?
Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном, но атаки не прекращаются. Какие условия перепимирия?
Политика
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Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, но атаки продолжаются

Президент США Дональд Трамп сообщил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном, заявив, что это «конец войны». Однако, несмотря на его заявление, обстрелы продолжаются. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Axios.

Заявление Трампа о завершении войны

Трамп заявил в интервью Axios: «Это конец войны. Это великое событие для Израиля и всего мира». Однако ситуация на фронте остаётся напряжённой. Израиль сообщал о нескольких пусках ракет со стороны Ирана, а в социальных сетях публикуются видео с последствиями атак.

Обстрелы продолжаются несмотря на договорённости

Несмотря на обещания о прекращении огня, армия Израиля в последние часы зафиксировала как минимум три ракетных удара со стороны Ирана. Видео с разрушениями и сообщениями о пострадавших подтверждают, что атаки не прекращаются.

Условия прекращения огня и его начало

Трамп сообщил, что прекращение огня начнется в 12:00 по восточному времени. До этого времени стороны должны завершить последние военные операции. Иран начнёт перемирие на 12 часов, а Израиль — через этот срок. Ожидается, что через 24 часа будет официально объявлено о завершении войны.

Трамп об угрозах и возможных потерях

Трамп также сообщил, что Иран и Израиль обратились к нему с просьбой о мире. Он подчеркнул, что обе стороны могут выиграть от мирных переговоров, но и потерять много, если сделка не будет выполнена.

Переговоры и военные операции

Процесс мирных переговоров стал возможным после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана. Иран, в свою очередь, нанёс удар по американской авиабазе в Катаре. Иран сообщил США, когда и по каким целям он планирует нанести удары. После этого Белый дом заявил, что США не будут отвечать на атаки и готовы возобновить переговоры с Ираном.

Прекращение огня: реакция Израиля и Катара

Когда атаки прекратились, Трамп связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и предложил заключить мир. Нетаньяху согласился прекратить удары, пока Иран не прекратит запускать ракеты. Трамп также переговорил с эмиром Катара, чтобы согласовать условия прекращения огня. В результате Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня.

Ранее мы писали о том, что Израиль уничтожил иранские ракетные установки и командира, готовившего удар.

Фото: Getty Images

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