Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с болгарским лидером Руменом Радевым подтвердил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мирного урегулирования между Киевом и Москвой. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. В ходе беседы он заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Киевом и Москвой.

Согласно сообщению администрации Эрдогана, Турция готовится принять очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность турецкой инициативы по прекращению конфликта. Он подтвердил стремление собрать делегации сторон за столом переговоров.

Во время разговора с Радевым обсуждались вопросы сотрудничества между Турцией и Болгарией. В частности, речь шла о совместных проектах в оборонной и энергетической сферах.

В то же время лидеры затронули тему региональной стабильности. По словам Эрдогана, Турция активно содействует прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

«Мы хотим вновь собрать делегации в Стамбуле ради мира в регионе», — отметил он.

Очередной раунд переговоров намечен на понедельник, 2 июня 2025 года. Переговоры должны пройти в Стамбуле. Украина ожидает от России письменное предложение по прекращению огня.

При этом США не планируют направлять свою делегацию на встречу. Дональд Трамп заявил, что надеется на прогресс. Однако он подчеркнул, что хочет сначала увидеть конкретные результаты.

Как сообщила Мария Захарова, Россия направит в Стамбул ту же делегацию, что участвовала в прошлых раундах. Украина же уже представила свои предложения по мирному урегулированию.

Однако Киев до сих пор не получил официальный ответ. Украина ждёт от России проект документа для обсуждения.

Вместе с тем в Киеве выражают сомнения в намерениях Москвы. По мнению украинской стороны, Кремль может использовать встречи в пропагандистских целях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что партнёры не располагают полной информацией о планах России. Он заявил, что подход к переговорам должен быть серьёзным и обоснованным.

По его словам, любые попытки затянуть диалог или уклониться от ответов недопустимы. Таким образом, Киев призывает Россию к открытой и честной позиции.и не располагают конкретной информацией относительно планов России на стамбульские переговоры. Он подчеркнул необходимость искреннего и конструктивного подхода к диалогу, чтобы избежать затягивания конфликта.

Ранее мы писали о том, что начались переговоры Украины и России в Стамбуле.

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