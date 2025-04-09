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Политика
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Ту-22М3 за 100 миллионов долларов уничтожено: новые победы украинских сил Ту-22М3 за 100 миллионов долларов уничтожено

Ту-22М3 за 100 мільйонів доларів знищено: нові перемоги українських сил Ту-22М3 за 100 мільйонів доларів знищено

Успешные удары сил обороны по территории России позволили значительно сократить количество боеприпасов врага, уничтожить склады и места сбора беспилотников «шахед», а также заставить российскую авиацию переместиться глубже в пределы стране, сообщает Mignews со ссылкой на Укринформ. В результате был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3, стоимость которого составляет около 100 миллионов долларов.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью изданию «Левый берег», ударные операции позволили значительно ослабить логистику российских войск. «Мы успешно уничтожили несколько складов для хранения и обработки шахедов, что значительно уменьшило их количество в боевых действиях. Также мы нанесли ряд эффективных ударов по авиационным базам, что заставило противника переместить свою авиацию вглубь России – расстояние до новых мест дислокации возросло до 200-300 км, таких как Энгельс и Шайковка», – отметил он.

Сырский также уточнил, что недавно был уничтожен только приземлившийся бомбардировщик Ту-22М3, когда был поражен дроновым ударом. Стоимость самолета оценивается в 100 миллионов долларов.

Также, по словам главнокомандующего, российский флот сейчас фактически заблокирован в Новороссийске, а система противовоздушной обороны России – одна из основных целей в рамках операции «дипстрайк».

Ранее мы сообщали о том, что Украина и Россия обменялись ударами беспилотников.

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