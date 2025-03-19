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Политика
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Uklon представил инновационную рекламную платформу для бизнеса

Платфома интегрирована в мобильное приложение компании.

Украинский сервис Uklon запустил рекламную цифровую платформу Uklon Ads, работающую на основе их приложения, сообщает MigNews со ссылкой на источник AIN.

Платформа ориентирована на корпоративных клиентов среднего и крупного бизнеса, которые смогут реализовывать рекламные и маркетинговые кампании через приложение.

Приложение предлагает различные рекламные инструменты, такие как баннерная статическая и анимированная реклама во время поездки, информационные сообщения в формате стороз, push- и pop-up оповещения. Также бизнес будет иметь возможность брендировать автомобили в соответствии со своими требованиями.

Uklon представив інноваційну рекламну платформу для бізнесу

Платформа Uklon Ads. Источник: Аin.ua.

CEO Uklon Сергей Гришков рассказал:

Мы тестировали Uklon Ads почти 6 месяцев и за это время увидели хорошие результаты — рекламные активности с десятками ведущих украинских брендов, которым мы обеспечили более 30 млн. разноформатных показов в нашем приложении.

В настоящее время Uklon Ads уже сотрудничает с более чем 25 брендами в таких категориях, как FMCG, Food Tech, Retail, E-commerce, Telecom, банки и финансы. Список партнеров продолжает расти.

На днях сообщалось, что в приложении «Армия+» появилась новая функция, с которой подробно вы можете ознакомиться здесь.

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