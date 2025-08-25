Украина и Литва подписали соглашение о запуске совместного производства дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в Киеве: передаёт DNEWS.

По словам главы правительства, новое партнёрство будет направлено на развитие высокотехнологичных оборонных решений, прежде всего — создание и серийный выпуск дальнобойных дронов, способных эффективно действовать в зоне боевых действий.

«Украина и Литва усиливают совместное производство оборонной продукции. В фокусе — дальнобойные беспилотники, технологический обмен и развитие украинского ОПК на территории ЕС», — заявил Шмыгаль в Telegram.

Стороны подписали Письмо о намерениях, которое предусматривает:

запуск совместных оборонных предприятий,

расширение производственных мощностей,

развитие украинских компаний в Литве,

обмен технологиями и опытными образцами,

создание условий для привлечения внешнего финансирования.

Документ открывает двери для многоуровневой промышленной кооперации между странами, а также предоставляет Украине доступ к логистике и нормативной базе Евросоюза.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил литовскую сторону за долгосрочную помощь. Министр обороны Литвы подтвердила, что до 2027 года Литва продолжит ежегодно направлять 0,25% ВВП на поддержку Украины в военной сфере. Речь идёт о поставках оборудования, инвестировании в совместные программы и логистическую поддержку.

«Это чёткий сигнал: Литва не просто союзник, а стратегический партнёр. Совместное производство дронов — это не только вклад в нашу оборону, но и укрепление всего восточного фланга Европы», — отметил премьер.

Украина продолжает развивать собственное производство беспилотной техники, особенно в условиях растущего значения дронов в современной войне. В 2025 году дальнобойные БПЛА используются ВСУ для операций на глубине территории противника, включая логистику, командные пункты и авиабазы.

Совместное производство с Литвой позволит ускорить выпуск таких систем, адаптировать их под стандарты НАТО и открыть экспортные возможности в рамках альянса.

Ожидается, что в 2026 году начнётся тестовое производство первых моделей дронов в рамках украинско-литовского партнёрства. Подготовка персонала, передача технологий и пилотные запуски станут первыми этапами практической реализации договорённостей.

Фото: t.me/Denys_Smyhal



