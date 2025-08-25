Понедельник, 25 августа, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Киев и Вильнюс запускают совместное производство дальнобойных дронов. Подписано соглашение, Литва выделит 0,25% ВВП на помощь Украине.
Киев и Вильнюс запускают совместное производство дальнобойных дронов. Подписано соглашение, Литва выделит 0,25% ВВП на помощь Украине.
Политика
Время чтения 1 мин.

Украина и Литва договорились о совместном производстве дальнобойных беспилотников

Украина и Литва подписали соглашение о запуске совместного производства дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в Киеве: передаёт DNEWS.

По словам главы правительства, новое партнёрство будет направлено на развитие высокотехнологичных оборонных решений, прежде всего — создание и серийный выпуск дальнобойных дронов, способных эффективно действовать в зоне боевых действий.

«Украина и Литва усиливают совместное производство оборонной продукции. В фокусе — дальнобойные беспилотники, технологический обмен и развитие украинского ОПК на территории ЕС», — заявил Шмыгаль в Telegram.

Стороны подписали Письмо о намерениях, которое предусматривает:

  • запуск совместных оборонных предприятий,
  • расширение производственных мощностей,
  • развитие украинских компаний в Литве,
  • обмен технологиями и опытными образцами,
  • создание условий для привлечения внешнего финансирования.

Документ открывает двери для многоуровневой промышленной кооперации между странами, а также предоставляет Украине доступ к логистике и нормативной базе Евросоюза.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил литовскую сторону за долгосрочную помощь. Министр обороны Литвы подтвердила, что до 2027 года Литва продолжит ежегодно направлять 0,25% ВВП на поддержку Украины в военной сфере. Речь идёт о поставках оборудования, инвестировании в совместные программы и логистическую поддержку.

«Это чёткий сигнал: Литва не просто союзник, а стратегический партнёр. Совместное производство дронов — это не только вклад в нашу оборону, но и укрепление всего восточного фланга Европы», — отметил премьер.

Украина продолжает развивать собственное производство беспилотной техники, особенно в условиях растущего значения дронов в современной войне. В 2025 году дальнобойные БПЛА используются ВСУ для операций на глубине территории противника, включая логистику, командные пункты и авиабазы.

Совместное производство с Литвой позволит ускорить выпуск таких систем, адаптировать их под стандарты НАТО и открыть экспортные возможности в рамках альянса.

Ожидается, что в 2026 году начнётся тестовое производство первых моделей дронов в рамках украинско-литовского партнёрства. Подготовка персонала, передача технологий и пилотные запуски станут первыми этапами практической реализации договорённостей.

Ранее мы писали о том, что Украина запустила серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

Фото: t.me/Denys_Smyhal


Горячее за неделю

Общество

Точный гороскоп на сегодня 22 августа 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Точный гороскоп на 22 августа 2025 для всех знаков: кому проявить инициативу, кому держать дистанцию, как избежать ошибок в работе и любви.
Статьи

Что такое нотация моделирования бизнес-процессов

0
Нотации моделирования бизнес-процессов помогают оптимизировать процессы, улучшить коммуникацию и повысить производительность.
Статьи

Стрижка 25 августа 2025 года по лунному календарю: идеальный день для обновления

0
Стрижка 25 августа 2025 — ускорит рост волос, укрепит корни и принесёт финансовую удачу благодаря растущей Луне и знаку Девы.
Статьи

Лунный календарь стрижек на 21 августа 2025 года: день обновления и уверенности

0
21 августа 2025 года — удачный день для стрижки по Луне. Влияние Льва, убывающей Луны и четверга поможет обновиться и усилить харизму.
Статьи

5 причин, почему путешествия делают нас счастливее

0
5 причин, почему смена обстановки, новые друзья и приключения положительно влияют на наше эмоциональное состояние.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Валюта для школьников: как зарабатывать мрійки в «Мрии», как их тратить и с какого числа запустят
Следующая статья
Какой курс валют сегодня 25 августа 2025 в банках и обменниках Украины

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Гороскоп на сегодня 25 августа 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Гороскоп на 25 августа 2025 года для всех знаков Зодиака: советы, финансы, отношения, карьера. Как действовать, чтобы день принёс успех?

Стрижка и покраска 26 августа 2025 года по лунному календарю

0
Узнай, стоит ли стричься и краситься 26 августа 2025. Лунный календарь, советы по уходу, влияние Весов и 4 лунного дня — вся правда о дате.

Курс валют на 22 августа 2025 года: актуальные цены на доллар, евро, злотый, фунт и крону

0
Актуальный курс валют в Украине на 22 августа 2025: доллар, евро, злотый, фунт и крона. Прогноз и информация о курсах в банках и обменниках.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.