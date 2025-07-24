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Украина на переговорах в Стамбуле выдвинула три приоритета: прекращение огня, встреча лидеров, продолжение гуманитарной работы.
Украина на переговорах в Стамбуле выдвинула три приоритета: прекращение огня, встреча лидеров, продолжение гуманитарной работы.
Политика
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Украина озвучила три главных приоритета на переговорах в Стамбуле — Умеров

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле четко обозначила три приоритета, заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он уточнил, что Киев готов к немедленному прекращению огня и ждет соответствующего политического решения от Кремля, сообщает DNEWS.

В ходе третьей встречи с представителями Российской Федерации Умеров подчеркнул следующие ключевые направления:

  1. Полное прекращение огня. Это включает остановку атак по гражданской и критической инфраструктуре. Это важный шаг для начала дипломатической работы.
  2. Проведение встречи лидеров Украины и России с участием мировых лидеров, таких как Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Украина предложила провести встречу до конца августа, с учетом предложенных временных рамок.
  3. Продолжение гуманитарной работы. Это включает возвращение украинских пленных, гражданских и детей, которых незаконно вывезли в Россию.

Умеров добавил, что Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Все технические детали уже проработаны. Главное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле.

Секретарь СНБО подчеркнул, что встреча лидеров может стать важным шагом для решения политических и вопросов безопасности.

«Украина готова. Президент Зеленский готов. Но готов ли Путин сесть за стол переговоров? Мир возможен, но для этого Москва должна изменить свой подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям», — заключил Умеров.ов.

Ранее мы писали о том, что министр энергетики США предложил меры для завершения войны России против Украины.

Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

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