Украинская делегация на переговорах в Стамбуле четко обозначила три приоритета, заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он уточнил, что Киев готов к немедленному прекращению огня и ждет соответствующего политического решения от Кремля, сообщает DNEWS.

В ходе третьей встречи с представителями Российской Федерации Умеров подчеркнул следующие ключевые направления:

Полное прекращение огня. Это включает остановку атак по гражданской и критической инфраструктуре. Это важный шаг для начала дипломатической работы. Проведение встречи лидеров Украины и России с участием мировых лидеров, таких как Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Украина предложила провести встречу до конца августа, с учетом предложенных временных рамок. Продолжение гуманитарной работы. Это включает возвращение украинских пленных, гражданских и детей, которых незаконно вывезли в Россию.

Умеров добавил, что Украина готова к прекращению огня уже сегодня. Все технические детали уже проработаны. Главное препятствие — отсутствие политического решения в Кремле.

Секретарь СНБО подчеркнул, что встреча лидеров может стать важным шагом для решения политических и вопросов безопасности.

«Украина готова. Президент Зеленский готов. Но готов ли Путин сесть за стол переговоров? Мир возможен, но для этого Москва должна изменить свой подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям», — заключил Умеров.ов.

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Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS