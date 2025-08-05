Вторник, 5 августа, 2025
24.8 C
Киев
type here...
Украина и Япония готовы начать совместное производство дронов. Каковы перспективы и детали сотрудничества? Узнайте больше.
Украина и Япония готовы начать совместное производство дронов. Каковы перспективы и детали сотрудничества? Узнайте больше.
Политика
Время чтения 1 мин.

Украина планирует совместное производство дронов с Японией: Сибига рассказал о перспективах сотрудничества

Украина готова начать сотрудничество с Японией в области беспилотных технологий, включая создание дронов. Об этом в интервью Kyodo News сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт DNEWS.

По словам Сибиги, Украина приобрела ценный опыт в производстве дронов, который был накоплен в ходе войны с Россией, и теперь готова поделиться этим опытом с японскими партнерами. Министр подчеркнул, что Украина занимает лидирующие позиции в мировом производстве дронов, что открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы готовы предложить Японии наш опыт и участвовать в совместном производстве беспилотных летательных аппаратов,» — отметил глава МИД Украины.

Однако, ссылаясь на ограничения, прописанные в Конституции Японии в части экспорта вооружений, Сибига подчеркнул, что сотрудничество может быть разнообразным и включать в себя дронов для сельского хозяйства и разведки.

Напомним, что Япония продолжает следовать принципам пацифистской политики, что выражается в жестком контроле над экспортом вооружений. Однако в прошлом году страна ослабила ограничения на продажу оружия и теперь может экспортировать истребители в другие государства. Тем не менее, поставки оружия в регионы, где ведутся боевые действия, остаются под запретом.

Ранее мы писали о том, что AXON входит на украинский рынок национальной обороны: новая фаза противодействия дронам.

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status

Горячее за неделю

Статьи

Гороскоп для Рыб на август 2025 года: перемены, возможности и внутренний рост

0
Август 2025 откроет Рыбам новые перспективы в любви, финансах и здоровье. Когда действовать, а когда отдохнуть, чтобы не упустить успех.
Культура

Что значит, если приснилась кровь: толкование сна по лучшим сонникам

0
Сон о крови может иметь разные толкования, от перемен в жизни до скрытых переживаний. Что означает ваш сон и как это влияет на вашу жизнь.
Статьи

Совместить полезное с приятным: как монетизировать хобби

0
Узнайте, как монетизировать хобби, превращая увлечение в источник дохода с помощью онлайн-курсов, продаж и фриланса.
Общество

Гороскоп для Дев на август 2025 года: перемены, чувства, возможности

0
Август 2025 года для Дев — время переосмысления чувств, карьеры и здоровья. Узнайте благоприятные дни и советы для любви, работы и души.
Статьи

Как правильно хранить резину дома и в гараже для долгосрочного использования

0
Узнайте, как правильно хранить резину в гараже и дома. Рекомендации по очистке и хранению шин для продления их срока службы.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Стрижка 6 августа 2025 года: идеальный момент для здоровья и силы волос

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Трамп разрешит украинским беженцам оставаться в США до завершения войны

0
Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны. Какие изменения ждут мигрантов и что станет с их статусом после?

Лечебная обувь при вальгусной деформации стопы

0
Узнайте все о лечебной обуви при вальгусной деформации стопы: особенности выбора, сравнение моделей и рекомендации врачей по подбору.

Магнитная буря 30 июля 2025: последствия геошторма 27 июля

0
Магнитная буря 30 июля 2025 продолжает последствия геошторма 27 июля. Что ожидать от этого явления и как оно влияет на людей и технологии.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.