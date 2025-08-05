Украина готова начать сотрудничество с Японией в области беспилотных технологий, включая создание дронов. Об этом в интервью Kyodo News сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт DNEWS.

По словам Сибиги, Украина приобрела ценный опыт в производстве дронов, который был накоплен в ходе войны с Россией, и теперь готова поделиться этим опытом с японскими партнерами. Министр подчеркнул, что Украина занимает лидирующие позиции в мировом производстве дронов, что открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы готовы предложить Японии наш опыт и участвовать в совместном производстве беспилотных летательных аппаратов,» — отметил глава МИД Украины.

Однако, ссылаясь на ограничения, прописанные в Конституции Японии в части экспорта вооружений, Сибига подчеркнул, что сотрудничество может быть разнообразным и включать в себя дронов для сельского хозяйства и разведки.

Напомним, что Япония продолжает следовать принципам пацифистской политики, что выражается в жестком контроле над экспортом вооружений. Однако в прошлом году страна ослабила ограничения на продажу оружия и теперь может экспортировать истребители в другие государства. Тем не менее, поставки оружия в регионы, где ведутся боевые действия, остаются под запретом.

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Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status