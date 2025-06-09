Израиль передал Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые в начале 1990-х годов были получены от США. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, которое он дал Маричке Довбенко.

Он отметил, что эти системы находились на вооружении Израиля во время первой войны в Персидском заливе. Тогда они были переданы Соединёнными Штатами. Сейчас, по словам дипломата, эти Patriot уже находятся на территории Украины.

Бродский подчеркнул, что передача систем прошла без широкой огласки, и добавил, что мнение о том, будто Израиль не оказывает Украине военную помощь, не соответствует действительности.

Также он заявил, что между Израилем и США существуют прочные связи, которые формировались десятилетиями и требуют усилий и пользы для обеих сторон.

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Фото: Офис Президента