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Израиль передал Украине системы Patriot, ранее полученные от США в 1990-х. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Израиль передал Украине системы Patriot, ранее полученные от США в 1990-х. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Политика
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Украина получила от Израиля комплексы Patriot, переданные США — посол

Израиль передал Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые в начале 1990-х годов были получены от США. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на интервью посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, которое он дал Маричке Довбенко.

Он отметил, что эти системы находились на вооружении Израиля во время первой войны в Персидском заливе. Тогда они были переданы Соединёнными Штатами. Сейчас, по словам дипломата, эти Patriot уже находятся на территории Украины.

Бродский подчеркнул, что передача систем прошла без широкой огласки, и добавил, что мнение о том, будто Израиль не оказывает Украине военную помощь, не соответствует действительности.

Также он заявил, что между Израилем и США существуют прочные связи, которые формировались десятилетиями и требуют усилий и пользы для обеих сторон.

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Фото: Офис Президента

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