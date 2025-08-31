Воскресенье, 31 августа, 2025
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск проводят переговоры по вопросам безопасности границы Европейского Союза в Крынках.
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Туск обсудят укрепление восточной границы ЕС

В воскресенье, 31 августа 2025 года, на польско-белорусской границе состоится встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Польское радио.

Во встрече примут участие представители Евросоюза и польских ведомств. Мероприятие организовано в рамках планового визита главы Еврокомиссии в государства Восточной Европы.

Согласно информации канцелярии польского премьера, в центре переговоров — вопросы обороны и безопасности. А также вопросы укрепление восточной границы ЕС. Также будет обсуждаться программа SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Программа направлена на поддержку оборонного потенциала стран-членов ЕС.

Обсуждение затронет техническое обеспечение границы, координацию действий на уровне структур безопасности и работу над совместными проектами в рамках Европейского союза.

Отдельное внимание будет уделено теме безопасности Украины и реализации мирных инициатив. Фон дер Ляйен и Туск обсудят механизмы гарантирования стабильности в регионе, включая предоставление помощи и координацию действий между странами ЕС.

В рамках встречи предполагается рассмотреть участие Украины в программах ЕС, касающихся безопасности и обороны, а также форматы долгосрочного взаимодействия.

Согласно официальному графику, встреча начнётся в 9:45 утра в Крынках, в отделении Пограничной службы. Планируется брифинг с командованием польских пограничников и военных, а также переговоры между делегациями.

После этого лидеры осмотрят места хранения элементов системы «Щит Восток» и модернизированный барьер на границе между Польшей и Беларусью.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Польшу — часть серии поездок по странам, имеющим внешнюю сухопутную границу с государствами за пределами ЕС. В этот список входят Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Болгария и Румыния.

В каждой стране глава Еврокомиссии планирует обсуждать инфраструктурные и оборонные вопросы, связанные с охраной внешнего периметра Европейского союза.

Программа SAFE охватывает поставки боеприпасов, разработку оборонных систем и повышение устойчивости европейского военного сектора. Встреча в Крынках будет посвящена практическим аспектам внедрения этой инициативы на примере польской границы.

Также запланировано обсуждение технических решений и распределения ответственности между странами-членами ЕС. В том числе в части наблюдения и охраны границ.

В ходе визита участникам покажут систему «Щит Восток», которая включает элементы технической защиты границы и инфраструктуру хранения компонентов. Этот барьер модернизируется с учётом новых требований и угроз.

Инспекция объекта станет частью ознакомительной программы. И позволит оценить степень готовности приграничной зоны к выполнению задач по обеспечению безопасности.

Поездка Урсулы фон дер Ляйен в Крынки не предполагает громких заявлений. Её цель — рабочие консультации, инспекция пограничной инфраструктуры и обмен информацией с польскими коллегами.

Формат визита ориентирован на обсуждение текущих задач, координацию по линии ЕС и подготовку к дальнейшим этапам реализации совместных оборонных проектов.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассматривает гарантии безопасности Украине вне рамок НАТО.

Фото: Yves Herman/Reuters

