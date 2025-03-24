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Политика
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«Ювентус» звільнив Тьяго Мотту та заплатить йому €20 млн компенсації: хто стане новим головним тренером команди

Тьяго Мотта очолив команду лише кілька місяців тому.

Офіційно: «Ювентус» прийняв рішення про припинення співпраці з головним тренером Тьяго Моттою, виплативши йому значну компенсацію в розмірі €20 млн. Це рішення стало несподіванкою для багатьох фанатів та аналітиків, оскільки Тьяго Мотта очолив команду лише кілька місяців тому, однак результати та стиль гри, які він запровадив, не задовольнили керівництво клубу, пише MigNews з посиланням на джерело Gazzetta.it.

Як зазначають джерела в самому клубі, попри старання тренера, команді не вдалося досягти бажаного прогресу в національних та міжнародних змаганнях. Це стало однією з основних причин зміни тренера, хоча Мотта мав потенціал для довгострокового розвитку команди.

На його місце призначений Ігор Тудор, який повертається в Турин після того, як уже працював в клубі як асистент головного тренера Андреа Пірло. Тудор має великий досвід і добре знайомий з внутрішньою кухнею «Ювентуса», що може допомогти швидко відновити стабільність у команді. Його досвід роботи з висококласними гравцями та знання тактичних нюансів роблять його ідеальним кандидатом для цього поста.

Раніше повідомлялось, що Тайсон Ф’юрі дебютував в ролі футбольного тренера.

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