В Австрии автобус с украинцами попал в ДТП: сколько погибших и раненых

Транспортное средство, в котором находились граждане Украины, направлялось в направлении Вены.

Смертельная авария с участием микроавтобуса с украинцами и грузового автомобиля произошла утром 1 апреля вблизи города Зеебенштайн в Австрии. Как передают местные СМИ, транспортное средство, в котором находились граждане Украины, следовало в направлении Вены, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

По предварительной информации, микроавтобус двигался на высокой скорости и врезался в грузовик, который в этот момент, вероятно, выезжал из зоны стоянки. В результате сильного удара часть пассажиров оказалась заблокированной внутри транспортного средства, а на месте происшествия пришлось привлекать спасателей.

Австрийские медиа сообщают, что в результате столкновения погибли четыре женщины — гражданки Украины. Еще четверо пассажиров получили тяжелые травмы и были госпитализированы в местные больницы. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Причины ДТП пока что официально не озвучены, но следствие не исключает версию превышения скорости и несоблюдения дистанции.

Информация о личностях погибших и пострадавших, а также цели поездки микроавтобуса, уточняется. Украинские дипломаты уже доложены о трагедии и держат ситуацию на контроле.

Напомним, что недавно в ДТП погибла популярная харьковская блоггерша Анна Жук (Анет).