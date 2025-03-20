В чем польза ежедневного бега? 6 преимуществ

Узнайте, как это улучшит ваше тело и здоровье.

Множество людей хотят стать бегунами и даже устраивают тренировки каждый день. Но даст ли вам это преимущества? В чем реальная польза ежедневного бега? Спойлер: это вызов, который может изменить к лучшему ваше тело и здоровье. Но к такой цели нужно подходить стратегически, чтобы оставаться в безопасности.

MigNews поделится мнением эксперток о преимуществах и недостатках (да, они тоже есть) ежедневного бега.

В чем польза ежедневного бега: это поможет запустить привычку бегать

Если вы только начинаете или возвращаетесь к бегу, ежедневные пробежки могут стать быстрым способом сделать этот вид спорта частью вашей жизни. «Многие люди устраивают пробежки, чтобы запустить привычку», – говорит тренерка по бегу Темми Уайт.

Когда вы ставите перед собой задачу сделать ежедневные километры главным приоритетом, вы находите способы совершать пробежки, несмотря на не лучшую погоду или напряженный график. Бег становится тем, что вы делаете, не волнуясь этим вопросом».

Зачем бегать каждый день: вы улучшите свою аэробную форму

Большинство людей, которые занимаются бегом каждый день, преодолевают подавляющее большинство (если не все) километров в легком темпе, пытаясь избежать травм. Такой медленный бег, при котором частота сердечных сокращений остается относительно низкой, может принести ряд преимуществ для вашей аэробной подготовки. Например, активизировать работу митохондрий, которые снабжают вас энергией, необходимой для длительных тренировок, улучшить доставку кислорода к мышцам и укрепить мышечные волокна медленного натяжения.

В чем польза ежедневного бега: ваше сердце скажет вам спасибо

Ежедневный бег приносит много пользы как в физическом, так и в умственном плане. Источник: unsplash.com

Американский колледж спортивной медицины рекомендует взрослым людям заниматься умеренными аэробными упражнениями (например, легким бегом) не менее 30 минут в неделю по крайней мере пять дней в неделю. Доктор медицины Викас Шахи говорит, что это может улучшить состояние вашего сердца и снизить кровяное давление. «Бег – это фантастическая форма сердечно-сосудистых упражнений», – говорит он.

«Он делает ваше тело более выносливым». В одном из исследований 2014 года, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологии, было обнаружено, что ежедневный бег в течение 5-10 минут может значительно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Зачем бегать каждый день: это помогает поддерживать уровень сахара в крови

Регулярный бег может стать полезным средством для тех, кто страдает диабетом 2-го типа или предиабетом. «Когда мы занимаемся спортом, наш организм начинает извлекать сахар из крови в клетки», – объясняет доктор Шахи.

Это означает, что уровень сахара в крови будет лучше регулироваться. Поэтому врачи регулярно рекомендуют пациентам с диабетом соблюдать безопасную и последовательную программу физических упражнений, которая может включать бег».

В чем польза ежедневного бега: вы получаете ежедневный заряд бодрости

Не зря бегуны часто выглядят такими безмятежными и расслабленными после пробежки. «Кайф бегуна — это эйфорический химический приток счастья, который человек испытывает после физических упражнений через определенный промежуток времени», — рассказала консультант по умственной деятельности Хиллари Каутен. Бегать каждый день – значит регулярно получать эмоциональную разрядку.

Зачем бегать каждый день: вы учитесь настойчивости

Взяв на себя обязательство наматывать километры, что бы ни подбрасывало вам жизнь, вы научите себя упорству, когда становится тяжело. Причем, как в беге, так и во всей другой жизни.

Минусы пропуска дней отдыха

Несмотря на все преимущества ежедневного бега, он не лишен и минусов. Многие эксперты с большой осторожностью относятся к беговым сериям, потому что риск травм очень высок. «Большинство бегунов не бегают с высокой интенсивностью каждый день, чтобы не получить травму», – говорит Уайт. В частности, доктор Шахи предупреждает о возможности получения травм сухожилий и костей от чрезмерного использования.

И это не только потому, что вы пренебрегаете днями отдыха. «Как бегун, я считаю, что мы очень плохо справляемся с перекрестными тренировками», – признается доктор Шахи. «Когда вы заставляете себя бегать каждый день, вы вряд ли найдете время для того, чтобы проработать мышцы другими способами, будь то силовые тренировки или езда на велосипеде».

Для некоторых бегунов не тело кричит «стоп», а разум. «Многие люди перегорают», – говорит Уайт. «Это может быть особенно неприятно, если вы бегаете каждый день, пытаясь выработать новую здоровую привычку, а дни принуждения себя к бегу могут привести к тому, что вам захочется бросить бег вообще».

Уайт также предупреждает бегунов, которые ставят перед собой цели, ориентированные на время (например, пытаются преодолеть четырехчасовой марафон). «Это может помешать вам, потому что вы никогда не дадите своему организму восстановиться и стать сильнее», – говорит она.

Действительно ли бежал лучше ходьбы? Здесь мы делились сравнением этих двух тренировок.