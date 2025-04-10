В Доминикане обрушилась крыша ночного клуба прямо посреди концерта: что известно о трагедии и пострадавших

В Доминикане произошла масштабная трагедия.

В Доминикане произошла масштабная трагедия — во время концерта популярного исполнителя Рубби Переса обрушилась крыша одного из ночных клубов. Инцидент произошел в выступлении, когда помещение было переполнено зрителями, сообщает MigNews со ссылкой на источник Аpnews.com.

В настоящее время подтверждена гибель не менее 79 человек. Еще 160 человек получили травмы разной степени тяжести. Многие из них доставлены в больницы, часть находится в критическом состоянии.

Среди погибших — губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Круз. Женщину достали из-под обломков живой, однако впоследствии она скончалась в больнице. Также подтверждена смерть двух известных доминиканских бейсболистов – Октавио Дотеля и Тони Бланко. Оба были хорошо известны в спортивных кругах и пользовались уважением среди болельщиков.

Певец Рубби Перес также оказался под завалами, но спасателям удалось извлечь его живым. Сейчас он находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер выразил искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, а в стране объявлен трехдневный траур. Все развлекательные мероприятия временно отменены, на государственных учреждениях приспущены флаги.

Причины обрушения выясняются. По предварительным данным, конструкция не выдержала нагрузки во время массового мероприятия, однако окончательные выводы должны предоставить инженерные эксперты по завершении расследования.

Напомним, что ранее Доминикану накрыло масштабное наводнение.