В дубайском шоколаде нашли токсины: почему он может быть опасен для вашего здоровья

Немецкие эксперты обнаружили канцерогенные токсины и плесневые грибы в популярном шоколаде.

Немецкие эксперты обнаружили канцерогенные токсины и плесневые грибы в популярном шоколаде, производимом разными брендами, пишет MigNews. Это может иметь серьезные последствия для здоровья, предупреждает издание Spiegel.

Шоколад из Дубая стал настоящим хитом благодаря своей эксклюзивности и популярности в соцсетях, в частности, в TikTok и Instagram. Продукт, в частности, производится из фисташковой пасты, тонких слоев теста и шоколада, что имеет значительную цену. Однако, как показали исследования немецкой организации Stiftung Warentest, качество этой шоколадки оставляет желать лучшего.

Эксперты протестовали шесть разных образцов шоколада из Дубая. Результаты оказались разочаровывающими: ни один из протестированных образцов не показал выдающегося качества или вкусовых свойств, которые оправдали бы столь высокую цену. Особенно тревожным стало то, что два образца содержали канцерогенные токсины. Остальные четыре не имели таких вредных веществ, но их вкус тоже не поражал.

Шоколадки из Дубая продаются по цене от 7 до 25 евро за 100 граммов, что в несколько раз дороже обычных шоколадных батончиков. Четыре из шести протестированных продуктов имели неправильно указанные ингредиенты и недостаточную информацию об аллергенах, что делает их опасными для некоторых потребителей.

В особенности было обнаружено, что два образца из Дубая, включая шоколад от Fex Dessert и Le Damas, содержали опасные вещества, такие как 3-монохлоропропанедиол и глицидиловые эфиры, которые встречаются в рафинированном пальмовом масле и считаются канцерогенными. Продукт Le Damas также содержал афлатоксины от плесени, которые могут быть опасными для здоровья.

Эксперты Stiftung Warentest отметили:

Несмотря на то, что серьезных последствий для здоровья от потребления этих шоколадов не ожидается, наличие вредных веществ противоречит обещанию высочайшего качества продукта.

Эти результаты совпадают с предварительными анализами, проведенными ветеринарной лабораторией Штутгарта и органами защиты прав потребителей Южно-Рейн-Вестфалии, где также выявлялись токсины от плесени в импортном шоколаде из Дубая.

В итоге эксперты рекомендуют обращать внимание на традиционный фисташковый шоколад как более выгодную и безопасную альтернативу. Если же вы хотите насладиться шоколадом из Дубая, можно приготовить его дома: для этого достаточно шоколада, ангельских волосков (их можно найти в турецких супермаркетах), масла, кунжутной пасты и фисташковой пасты.

Узнайте, кто придумал рецепт знаменитого дубайского шоколада.