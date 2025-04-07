В ЕС готовят отмену статуса беженца для украинцев: кого это коснется и когда

Еврокомиссия уже приступила к обсуждению возможных сценариев дальнейших действий.

Европейские страны могут пересмотреть свою политику по отношению к украинским беженцам в случае заключения перемирия между Украиной и Россией. Как пишет Euractiv, Еврокомиссия уже приступила к обсуждению возможных сценариев дальнейших действий, сообщает MigNews.

В частности, среди вариантов рассматриваются: продление режима защиты, предоставление нового статуса для тех, кто хочет остаться в ЕС на обучение или работу, или поддержка процесса добровольного возвращения на родину.

Некоторые страны-члены уже формируют собственные подходы к ситуации. В Чехии после возможного прекращения боевых действий планируют завершить предоставление временной защиты, однако в то же время будут предлагать пятилетний вид на жительство для украинцев, находившихся в стране минимум два года.

Польша также готовит альтернативный механизм: украинцы, имевшие непрерывную временную защиту более года, смогут получить трехлетний вид на жительство.

В то же время Австрия, Италия, Германия, Эстония и Латвия разрабатывают собственные долгосрочные решения для адаптации остающихся в их странах украинцев.

Ранее мы писали, что в Польше может появиться еще один выходной государственный.