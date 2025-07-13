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На саммите в Хорватии страны Юго-Восточной Европы подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО и осудили вторжение России.
На саммите в Хорватии страны Юго-Восточной Европы подтвердили поддержку вступления Украины в НАТО и осудили вторжение России.
Политика
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В Хорватии подтвердили поддержку Украины на пути в НАТО

На важной международной встрече в Дубровнике главы внешнеполитических ведомств стран Юго-Восточной Европы подтвердили солидарность с Украиной в её стремлении к евроатлантической интеграции. Поддержка будущего членства в НАТО стала ключевым посланием второго министерского саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», который завершился подписанием совместного коммюнике. Этот шаг стал очередным дипломатическим сигналом России о единстве региона перед лицом агрессии, сообщает DNEWS.

Поддержка Украины со стороны стран региона

Министры иностранных дел стран-участниц саммита выразили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. От лица Украины во встрече принимал участие заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он выступил с совместным заявлением с главой МИД Хорватии, подчеркнув важность единства региона в противодействии российской агрессии.

В коммюнике, принятом по итогам переговоров, главы внешнеполитических ведомств осудили продолжающееся полномасштабное вторжение России. В документе говорится о «незаконном, ничем не спровоцированном и неоправданном» характере вторжения, которое длится уже более 1200 дней.

Прямой курс на НАТО — приоритет для Украины

Участники саммита подтвердили: поддержка евроатлантической интеграции Украины остаётся неизменной. В тексте коммюнике подчёркивается, что членство в НАТО рассматривается как наиболее надёжная и экономически обоснованная гарантия безопасности для Украины.

«Мы поддерживаем стремление Украины к полноправному участию в структурах НАТО и приветствуем возможность её приглашения в Альянс, как только союзники достигнут консенсуса и будут выполнены соответствующие условия», — отмечается в документе.

Принципиальная позиция: никто не имеет права вето

Министры отдельно подчеркнули, что ни Россия, ни какое-либо иное государство, не входящее в Альянс, не вправе препятствовать расширению НАТО. Этот тезис стал ответом на постоянные попытки Кремля диктовать условия безопасности в Европе.

«Право Украины самостоятельно определять свою внешнеполитическую траекторию, в том числе в вопросах безопасности, должно уважаться всеми странами. Будущее Украины должно быть свободным от внешнего давления и вмешательства», — говорится в финальной части заявления.

Дипломатическая поддержка на фоне войны

Формат встречи «Украина – Юго-Восточная Европа» усиливает региональное сотрудничество и даёт Украине важную платформу для обсуждения своих приоритетов с ближайшими соседями. На фоне продолжающейся войны дипломатические заявления приобретают не только символическое, но и стратегическое значение. Подтверждение курса на НАТО в устах стран региона — это сигнал и союзникам по Альянсу, и противникам евроатлантической интеграции.

Ранее мы писали о том, что путь Украины к членству в НАТО необратим и не связан с мирными переговорами.

Фото: nato.int

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