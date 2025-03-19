В Японии выпустили прозрачный пуховик, который согреет даже в самые сильные морозы

Революционная прозрачная куртка использует инфракрасное излучение, чтобы согреть вас.

Пуховики – отличные утеплители. Они улавливают тепло и сохраняют тепло даже в экстремальных погодных условиях. Но пух оказывает негативное влияние на дикую природу и производится не наиболее экологически чистым способом. Фактически, большая часть текстильной промышленности оказывает высокое влияние на окружающую среду.

Японская компания Sumitomo Metal Mining прокладывает путь в будущее благодаря инновационному материалу Solament, производящему тепло путем преобразования инфракрасного света. Пуховик без пуха, созданный дизайнером Косуке Цумурой, стал первым проектом, подчеркивающим полупрозрачность и функциональность этого уникального материала, пишет MigNews со ссылкой на источник Yankodesign.com.

Под названием Solament, сочетающий в себе слова «солнечный» и «элемент», этот инновационный материал содержит наночастицы, поглощающие ближнее инфракрасное излучение. Он захватывает солнечные лучи и превращает их в тепло. Дизайнер Косуке Цумура использовал уникальные свойства Solament для создания силуэта пуховика, поглощающего инфракрасный свет, а затем генерирующего тепло, обеспечивая комфорт и уют пользователя.

Инновационный прозрачный пуховик. Источник: Www.yankodesign.com.

Down-Less Down Jacket, как его называют, напоминает пуховую куртку, изготовленную из полупрозрачного инновационного материала. По словам дизайнера, эта куртка обеспечивает тепло, которое может сравниться, а возможно даже превзойти тепло традиционного пуховика, при этом не используя перья. Она не наносит вреда животным и не оставляет следов в производстве. Этот прозрачный пуховик обладает потенциалом стать будущим чистой и сознательной одежды.

Победитель награды Red Dot Award: Концепция дизайна 2024 года пуховик без пуха поражает своим потенциалом. Благодаря прозрачному материалу он открывает широкие возможности для различных применений во многих отраслях. Хотя эта уникальная одежда пока выглядит как что-то из показа мод, ее преимущества могут оказать существенное влияние на индустрию моды и изменить подходы к дизайну одежды.

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