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Политика
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В Иране произошло 2 землетрясения вблизи главного ядерного объекта: что известно о последствиях и возможных угрозах

Аварийные службы оперативно трудятся в пострадавших районах.

В центральном Иране, недалеко от города Исфаган, произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Толчки ощутили в регионах, находящихся всего в 26,5 км от Натанза — одного из ключевых ядерных объектов страны, где происходит обогащение урана, сообщает MigNews со ссылкой на источник Newsweek.

Через несколько часов после первого землетрясения в этом же регионе произошло еще одно, менее мощное, с магнитудой 4,5. Несмотря на толчки, местные СМИ не сообщают о каких-либо повреждениях ядерного объекта или жертвах среди населения. По словам главы управления по кризисным ситуациям Резы Муссави, аварийные службы оперативно работают в пострадавших районах.

Это землетрясение произошло в момент повышенной геополитической напряженности. США и Израиль готовятся к высокоуровневым переговорам в Вашингтоне, обсуждая ядерную программу Ирана. Аналитики отмечают, что даже природные катаклизмы, наряду с чувствительными объектами, могут увеличить геополитическую тревогу на фоне существующих напряжений.

Генеральный директор департамента по управлению кризисными ситуациями Исфагана Мансур Гласс Шишефоруш подтвердил, что землетрясение повлекло за собой содрогание зданий в центральной части Натанзу, в результате чего местные жители вышли на улицы.

Пока не сообщается о серьезных последствиях для инфраструктуры или человеческих жертв, но ситуация остается под пристальным наблюдением.

Напомним, что недавно ученые зафиксировали более 15 тысяч землетрясений за 15 дней на Санторини.

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