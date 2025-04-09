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Политика
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В Италии презентовали бесплатную биографическую книгу о Владимире Зеленском

В Італії презентували безкоштовну біографічну книгу про Володимира Зеленського

В издании подробно описан путь президента.

Известное итальянское издание Corriere della Sera представило новую биографическую книгу, посвященную украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В этом издании подробно описан путь президента от известного актера к одному из основных лидеров Европы и символу борьбы за свободу, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/novynylive.

Авторы книги рассказывают о том, как в 2013 году Зеленский был популярным шоуменом, не имеющим никакого отношения к политике. Однако с началом российской агрессии в Украине его взгляды и жизненные приоритеты изменились. Именно в этот период, как отмечено в книге, он осознал свою политическую миссию и роль в борьбе за независимость своей страны.

В книге Владимир Зеленский описывается как «краеугольный камень европейской обороны» и «ключевая фигура современной истории», подчеркивая его важность в контексте глобальных событий и борьбы за демократию.

Отметим, что эту книгу раздают бесплатно всем желающим.

Напомним, что недавно вышла книга Залужного «Моя война»: о чем рассказывает издание и где можно приобрести – узнайте здесь.

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