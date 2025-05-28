Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что к июню 2026 года вооружённый конфликт уже завершится. При этом он отметил, что к лету следующего года Россия особенно ощутит давление международных санкций. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

Глава украинского государства подчеркнул необходимость введения конкретных санкций против России. Однако он признал, что среди мировых лидеров есть опасения. Эти опасения связаны с тем, что слишком жёсткие санкции могут закрыть двери для дипломатического диалога с Москвой. Зеленский отметил, что такие взгляды разделяют как в США, так и в Европе.

«Безусловно, мы внимательно изучаем разведданные и аналитические оценки разных стран. Очень хочется, чтобы к июню 2026 года войны уже не было. Мы все на это надеемся. Однако мы понимаем, что экономическое давление санкций на Россию уже ощущается. Более того, оно будет только усиливаться. Мы считаем, что с лета 2026-го российская экономика почувствует это давление гораздо сильнее», — сказал президент.

Зеленский добавил, что из-за высокого уровня теневой экономики в России сложно точно прогнозировать дефицит бюджета. Тем не менее, он выделил главную проблему — рост российского военно-промышленного комплекса.

«Сейчас видно, что этот сектор не сможет расти в следующем году. Скорее, он будет сокращаться и продолжит уменьшаться. Российская экономика кардинально изменится. Главные ресурсы будут направлены на военные нужды. Кроме того, существуют серьёзные проблемы с поставками компонентов для ВПК из Китая, Тайваня, США и ряда европейских компаний. Примерно три десятка ключевых российских предприятий ВПК имеют контракты с компаниями из этих стран», — отметил Зеленский.

Президент также прокомментировал своё участие в предстоящих саммитах «Большой семёрки» и НАТО. Он сообщил, что получил приглашение от премьер-министра Канады, которая сейчас председательствует в G7. Он подтвердил своё участие в июньском саммите.

«Что касается НАТО, глава правительства Нидерландов Марк Рютте сказал мне, что они очень хотят видеть Украину в альянсе. Для нас важно понять, в каком формате Украина может быть представлена. Сейчас поступает много разных сигналов относительно НАТО», — добавил Зеленский.

По поводу Европейского союза президент заверил, что тоже примет участие в саммите. Однако формат его присутствия ещё уточняется.

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Фото: пресс-служба Офиса президента