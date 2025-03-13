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В каких продуктах больше белка, чем в яйцах: список лучших

Добавьте их в рацион, чтобы быть сытым и здоровым.

Яйца – это золотой стандарт, когда речь идет о продуктах, богатых белком. Доступное, универсальное, входящее в состав самых разных диет, каждое яйцо содержит солидные шесть граммов высококачественного белка. Но если честно, сколько еще яиц можно съесть вкрутую? Пора расширить свои горизонты. Мы расскажем, в каких продуктах больше белка, чем в яйцах.

Возможно, прочтя этот список, вы вдохновитесь добавить их в свой рацион. MigNews напоминает, что белок важен для мышц, похудения и многое другое.

В каких продуктах больше белка, чем в яйцах:

  • Белок: 20 г на 85 г

По словам диетологи Эми Шапиро, тунец – отличный источник Омега-3, обладающий защитными свойствами против сердечных заболеваний и снижения когнитивных способностей. Если вы приобретаете его в консервированном виде, то это особенно доступный источник белка и основной продукт для амбара. Бонус: не нужно готовить! Добавляйте его в сэндвичи и салаты.

Где очень много белка: арахис

  • Белок: 7 граммов на 28 г

«Будучи бобовыми, они содержат и белок, и углеводы, а также являются отличными источниками моно- и полиненасыщенных жиров, защищающих сердце, фолиевой кислоты и витамина Е», – говорит Шапиро. Смешайте их и намажьте на ломтики фруктов. Или намажьте на цельнозерновой хлеб, чтобы быстро перекусить в беге.

В каких продуктах больше белка, чем в яйцах: индейка

  • Белок: 26 граммов на 85 г

Если вам тяжело заснуть ночью, этот широкодоступный источник белка может стать вашей палочкой-выручалочкой. «Он содержит аминокислоту триптофан, которая может помочь вам почувствовать себя спокойным и даже сонливым», – говорит Шапиро. «Поэтому это отличный ингредиент для вечернего отдыха». Возьмите готовую индейку в супермаркете или попробуйте запечь ее самостоятельно.

Где очень много белка: темпе

  • Белок: 16 граммов на 85 г

Этот веганский заменитель мяса из ферментированных соевых бобов содержит не только белок, но и клетчатку. Если у вас проблемы с кишечником и пищеварением, Шапиро говорит, что ферментированные свойства сои помогают сбалансировать микробиом и кишечник.

Кроме того, Шапиро рекомендует сою как менее обработанную форму сои. А что еще лучше? Она настолько универсальна, что ее можно запекать или солить, и «обычно ее снабжают уже готовой, так что вам не придется ничего делать, как только вы достанете ее из упаковки», – говорит она.

Где очень много белка: греческий йогурт

У яких продуктах більше білка, ніж у яйцях: список найкращих

Выбирайте классический греческий йогурт без добавок, Источник: vecteezy.com

  • Протеин: 17 граммов на одну порцию

Когда речь заходит о восстановлении мышц, простой обезжиренный греческий йогурт приобретает звездный статус. В этих небольших пластиковых стаканчиках содержится тонна белка всего в 100 калориях.

Где очень много белка: сыр грюйер

  • Белок: 8 граммов на 28 г

Этот замечательный сорт швейцарского сыра – пожалуй, самый привлекательный способ получить дневную норму белка. Однако следите за своими порциями: хотя порция в 28 г содержит умные 117 калорий, если не соблюдать осторожность, можно легко переборщить и съесть несколько порций.

В каких продуктах больше белка, чем в яйцах: сушеные семена тыквы

  • Белок: 10 граммов на 1/4 чашки порции

Тыквенные семена, возможно, наиболее известны своим магнием, но они также являются богатым источником белка. Добавляйте его в салаты или перекусывайте им целиком.

Где очень много белка: нут

  • Белок: 12 граммов на 1 порцию

«Нут содержит железо, фосфаты, кальций, магний, марганец, цинк и витамин К. Они способствуют созданию и поддержанию структуры и прочности костей», — говорит эксперт по питанию Бет Уоррен. А еще у них много белка. Беспроигрышный вариант.

Как похудеть с помощью белка? Какое его количество вам нужно? Предлагаем узнать прямо сейчас.

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