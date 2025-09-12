Суббота, 13 сентября, 2025
16 C
Киев
Политика
Время чтения 1 мин.

В Киев прибыли глава МИД Польши Радослав Сикорский и принц Гарри

В пятницу, 12 сентября 2025 года, Киев стал местом сразу двух важных визитов: столицу Украины посетили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и принц Гарри. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на МИД Польши и издание The Guardian.

По данным внешнеполитического ведомства Польши, Сикорский прибыл в Киев утром и сразу направился на встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и поддержки Украины в условиях продолжающейся войны.

Параллельно стало известно о неанонсированном визите герцога Сассекского. Принц Гарри прибыл в Киев вместе с представителями фонда Invictus Games. Основная цель его поездки — обсуждение проектов поддержки раненых военных и развитие реабилитационных программ.

В рамках визита принц планирует посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается его встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, а также с группой из 200 ветеранов, приглашённых на мероприятие.

По словам Гарри, он стремится внести вклад в процесс восстановления пострадавших украинских военнослужащих. «Мы не можем остановить боевые действия, но можем помочь тем, кто уже понёс утраты», — отметил он.

Принц также рассказал, что импульсом к поездке послужила встреча с Ольгой Рудневой — основательницей львовского центра Superhumans. Они познакомились в Нью-Йорке, и после короткого разговора Руднева пригласила его в Киев, подчеркнув, что личное присутствие окажет мощную поддержку. Герцог Сассекский уточнил, что перед визитом он согласовал детали с супругой и британским правительством. Официальное приглашение поступило позднее.

Ранее мы писали о том, что в апреле, принц Гарри тайно посетил Украину, где пообщался с ветеранами ВСУ и гражданами, пострадавшими в результате российской агрессии.

Фото: The Guardian

Новое на сайте

