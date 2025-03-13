В Киеве частично восстанавливают движение транспорта по Южному мосту: кому разрешен проезд и какие ограничения остаются

В настоящее время открыт проезд только в одном направлении.

В Киеве возобновляется движение транспорта по Южному мосту, однако с определенными ограничениями, пишет MigNews. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в настоящее время открыт проезд только в одном направлении — с левого берега на правый.

Кому разрешено движение в обратном направлении?

Проезд по правому берегу на левый остается ограниченным. Теперь пользоваться мостом в этом направлении смогут только:

экстренные и аварийные службы,

общественный транспорт,

военный транспорт,

транзитный грузовой транспорт.

Снимают ли ограничения на других мостах?

Частично снимают ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги на следующих мостах:

Подольском мостовом переходе,

Дарницкий железнодорожный мост.

Без ограничений движение разрешено:

Северным мостом,

Мостом Метро,

Мостом Патона,

Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы),

Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы),

Южным мостом – только в направлении с левого на правый берег.

Что делать, если нужно ехать в обратном направлении?

Если вам нужно с правого берега на левый, следует воспользоваться другими мостами, где нет ограничений или учесть особенности разрешенного движения для определенных категорий транспорта.

Напомним, что ограничения на движение по мостам были введены из соображений безопасности во время военного положения.

Узнайте, как будет работать транспорт в Киеве во время тревоги по новым требованиям.