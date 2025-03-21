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Политика
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В Киеве приступили к эвакуации заброшенных и уничтоженных автомобилей: как это работает и куда обращаться

Столица объявила борьбу с брошенными авто.

В столице началась кампания по эвакуации заброшенных и уничтоженных автомобилей, которые создают серьезные препятствия для движения спецтранспорта и представляют угрозу в случае диверсий или антисанитарии. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко, пишет MigNews.

На сегодняшний день в районных администрациях уже сформированы списки подлежащих эвакуации транспортных средств. Работа началась с идентификации таких автомобилей.

Чтобы инициировать перемещение своего автомобиля, его владельцы или заявители должны обратиться в районную администрацию. После этого автомобиль будет доставлен на специально определенную площадку, принадлежащую соответствующей РГА.

Узнайте, кто такой Тимур Ткаченко и что известно о новом начальнике КМВА.

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