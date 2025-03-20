В Киеве введен карантин: как столица борется с амброзией?

В Киеве активизируют меры, направленные на интенсивную борьбу с амброзией.

На основе представления Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве по выявлению карантинного организма — амброзии полынолистной — в столице вводится карантинный режим. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет MigNews.

Карантин охватывает всю территорию города Киева и включает в себя комплекс специальных мероприятий, целью которых является ликвидация очагов амброзии полынолистной и предотвращение ее дальнейшего распространения. Эти меры будут направлены на защиту здоровья граждан, поскольку амброзия является опасным аллергеном, а также сохранение экологического баланса города.

Основные мероприятия предусматривают:

Механическое уничтожение растения: В случаях небольшого распространения амброзии предусмотрено вырывание растений с корнями и дальнейшее сжигание для полного уничтожения. В случае значительного засорения территорий растения будут скашивать или вырывать с корнями.

В случаях небольшого распространения амброзии предусмотрено вырывание растений с корнями и дальнейшее сжигание для полного уничтожения. В случае значительного засорения территорий растения будут скашивать или вырывать с корнями. Биологический контроль: Планируется создание фитоценозов из многолетних трав, обладающих способностью подавлять рост амброзии полинолистной, что поможет уменьшить ее распространение на длительный период.

Планируется создание фитоценозов из многолетних трав, обладающих способностью подавлять рост амброзии полинолистной, что поможет уменьшить ее распространение на длительный период. Химическая обработка: Предусмотрено применение химических средств борьбы, в частности, гербицидов. Важно, что будут использоваться исключительно препараты, которые официально разрешены к использованию в Украине, с соблюдением всех требований безопасности для окружающей среды и здоровья людей.

Эти меры будут внедряться комплексно и систематически, с тем чтобы обеспечить максимальный эффект в борьбе с амброзией, минимизировать риски для населения и поддержать экологическую стабильность в столице.

Что такое амброзия?

Амброзия полинолиста – это однолетнее травянистое растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья, придающие ей заметный вид, и мелкие зеленоватые цветки, образующие колосовидные соцветия. Это растение является известным аллергеном, вызывающим серьезные проблемы со здоровьем, в частности, респираторные аллергии у людей.

Амброзия размножается семенами, которые обладают поразительной жизнеспособностью и могут сохранять свою способность к прорастанию в почве в течение 5 до 40 лет. В течение одного вегетационного сезона одно растение способно производить до 50 тысяч семян, что делает его чрезвычайно продуктивным и устойчивым к контрольным мерам.

Семена амброзии распространяются разными способами: ветром, водой, а также из-за животных и людей. Ветровое рассеяние является наиболее эффективным методом благодаря легким семенам, которые могут переноситься на большие расстояния. Кроме того, семена могут переноситься на транспортных средствах, обуви, одежде и сельскохозяйственных инструментах, что еще больше способствует их распространению и затрудняет контроль за размножением растения.

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