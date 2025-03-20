В Киеве введен карантин: как столица борется с амброзией?

В Киеве активизируют меры, направленные на интенсивную борьбу с амброзией.
На основе представления Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве по выявлению карантинного организма — амброзии полынолистной — в столице вводится карантинный режим. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет MigNews.
Карантин охватывает всю территорию города Киева и включает в себя комплекс специальных мероприятий, целью которых является ликвидация очагов амброзии полынолистной и предотвращение ее дальнейшего распространения. Эти меры будут направлены на защиту здоровья граждан, поскольку амброзия является опасным аллергеном, а также сохранение экологического баланса города.
Основные мероприятия предусматривают:
- Механическое уничтожение растения: В случаях небольшого распространения амброзии предусмотрено вырывание растений с корнями и дальнейшее сжигание для полного уничтожения. В случае значительного засорения территорий растения будут скашивать или вырывать с корнями.
- Биологический контроль: Планируется создание фитоценозов из многолетних трав, обладающих способностью подавлять рост амброзии полинолистной, что поможет уменьшить ее распространение на длительный период.
- Химическая обработка: Предусмотрено применение химических средств борьбы, в частности, гербицидов. Важно, что будут использоваться исключительно препараты, которые официально разрешены к использованию в Украине, с соблюдением всех требований безопасности для окружающей среды и здоровья людей.
Эти меры будут внедряться комплексно и систематически, с тем чтобы обеспечить максимальный эффект в борьбе с амброзией, минимизировать риски для населения и поддержать экологическую стабильность в столице.
Что такое амброзия?
Амброзия полинолиста – это однолетнее травянистое растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья, придающие ей заметный вид, и мелкие зеленоватые цветки, образующие колосовидные соцветия. Это растение является известным аллергеном, вызывающим серьезные проблемы со здоровьем, в частности, респираторные аллергии у людей.
Амброзия размножается семенами, которые обладают поразительной жизнеспособностью и могут сохранять свою способность к прорастанию в почве в течение 5 до 40 лет. В течение одного вегетационного сезона одно растение способно производить до 50 тысяч семян, что делает его чрезвычайно продуктивным и устойчивым к контрольным мерам.
Семена амброзии распространяются разными способами: ветром, водой, а также из-за животных и людей. Ветровое рассеяние является наиболее эффективным методом благодаря легким семенам, которые могут переноситься на большие расстояния. Кроме того, семена могут переноситься на транспортных средствах, обуви, одежде и сельскохозяйственных инструментах, что еще больше способствует их распространению и затрудняет контроль за размножением растения.
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