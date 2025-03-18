В Киеве вводятся новые правила для общественного транспорта во время тревог: как будет организовано движение

В столице меняется режим движения общественного транспорта во время тревог.
С 21 марта в столице вводятся новые правила общественного транспорта, как коммунального, так и частного. В частности, при объявлении воздушной тревоги транспортные средства будут останавливаться на маршруте у ближайших укрытий, сообщает MigNews со ссылкой на источник T.me/KyivCityOff.
Основные изменения:
- Транспорт останавливается на маршруте вблизи укрытий во время тревоги.
- Пассажиры имеют право покинуть салон транспорта, если это необходимо.
- Водители будут информировать пассажиров о дальнейшем движении.
- После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.
Эти изменения будут учтены в инструкциях для водителей общественного транспорта.
Ранее стало известно, что в Киеве частично восстанавливают движение транспорта по Южному мосту.