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Политика
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В Киеве вводятся новые правила для общественного транспорта во время тревог: как будет организовано движение

В столице меняется режим движения общественного транспорта во время тревог.

С 21 марта в столице вводятся новые правила общественного транспорта, как коммунального, так и частного. В частности, при объявлении воздушной тревоги транспортные средства будут останавливаться на маршруте у ближайших укрытий, сообщает MigNews со ссылкой на источник T.me/KyivCityOff.

Основные изменения:

  • Транспорт останавливается на маршруте вблизи укрытий во время тревоги.
  • Пассажиры имеют право покинуть салон транспорта, если это необходимо.
  • Водители будут информировать пассажиров о дальнейшем движении.
  • После высадки желающих транспорт продолжает движение по маршруту.

Эти изменения будут учтены в инструкциях для водителей общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Киеве частично восстанавливают движение транспорта по Южному мосту.

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