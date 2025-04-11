В кінці кінців чи зрештою: як правильно говорити українською

Який із варіантів є росіянізмом?

В українській мові з’явилося безліч слів і фраз, які є кальками з російської мови. Ми так часто їх говорили і писали, що вже забули про те, що насправді їх ніколи не існувало в нашій мові. Приміром, як правильно говорити українською мовою – в кінці кінців чи зрештою? Хтось упевнений, що «в кінці кінців» – це цілком нейтральний і допустимий варіант. Але чи так це?

MigNews відповість вам на це запитання, а також розповість, що означає слово зрештою і чи потрібно його виділяти комами.

Як правильно говорити і писати українською: в кінці кінців чи зрештою?

Отже, перейдемо одразу до головного. В кінці кінців – це калька. В українській мові в нас є свої власні аналоги з тим самим значенням. І один із них – зрештою.

Тому правильно говорити і писати зрештою, а не в кінці кінців. Запам’ятайте це і намагайтеся в майбутньому не робити таких грубих помилок. Співрозмовник, звісно, зрозуміє, що ви мали на увазі, але краще дотримуватися правил і зберігати чистоту мови.

Значення слова «зрештою» і чи виділяється комами

«Зрештою» означає підсумок або остаточне завершення чогось, іноді — після довгих вагань або складного процесу.

Синоніми «зрештою»: врешті-решт або кінець кінцем.

Слово «зрештою» може виділятися комами, але не завжди — усе залежить від його ролі в реченні. Якщо «зрештою» — це вставне слово (тобто виражає ставлення мовця, підсумок, перехід до висновку), коми обов’язкові: або після, або з обох боків, залежно від позиції в реченні.

Якщо «зрештою» виступає обставиною часу або способу дії — тобто не вставне слово, а повноцінний член речення, не виділяється комами.

Приклади вживання слова «зрештою»

Зрештою, ми вирішили залишитися вдома, бо погода зіпсувалася.

Він довго сумнівався, але зрештою погодився на пропозицію.

Вони сперечалися годинами, але зрештою дійшли згоди.

Зрештою, кожен сам обирає свій шлях у житті.

Зрештою, істина перемогла брехню.

Ми впевнені, що ви все життя говорили і писали неправильно: дізнайтеся, чи є слово брюки в українській мові.