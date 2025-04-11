В кінці кінців чи зрештою: як правильно говорити українською

Який із варіантів є росіянізмом?
В українській мові з’явилося безліч слів і фраз, які є кальками з російської мови. Ми так часто їх говорили і писали, що вже забули про те, що насправді їх ніколи не існувало в нашій мові. Приміром, як правильно говорити українською мовою – в кінці кінців чи зрештою? Хтось упевнений, що «в кінці кінців» – це цілком нейтральний і допустимий варіант. Але чи так це?
MigNews відповість вам на це запитання, а також розповість, що означає слово зрештою і чи потрібно його виділяти комами.
Як правильно говорити і писати українською: в кінці кінців чи зрештою?
Отже, перейдемо одразу до головного. В кінці кінців – це калька. В українській мові в нас є свої власні аналоги з тим самим значенням. І один із них – зрештою.
Тому правильно говорити і писати зрештою, а не в кінці кінців. Запам’ятайте це і намагайтеся в майбутньому не робити таких грубих помилок. Співрозмовник, звісно, зрозуміє, що ви мали на увазі, але краще дотримуватися правил і зберігати чистоту мови.
Значення слова «зрештою» і чи виділяється комами
«Зрештою» означає підсумок або остаточне завершення чогось, іноді — після довгих вагань або складного процесу.
- Синоніми «зрештою»: врешті-решт або кінець кінцем.
Слово «зрештою» може виділятися комами, але не завжди — усе залежить від його ролі в реченні. Якщо «зрештою» — це вставне слово (тобто виражає ставлення мовця, підсумок, перехід до висновку), коми обов’язкові: або після, або з обох боків, залежно від позиції в реченні.
Якщо «зрештою» виступає обставиною часу або способу дії — тобто не вставне слово, а повноцінний член речення, не виділяється комами.
Приклади вживання слова «зрештою»
- Зрештою, ми вирішили залишитися вдома, бо погода зіпсувалася.
- Він довго сумнівався, але зрештою погодився на пропозицію.
- Вони сперечалися годинами, але зрештою дійшли згоди.
- Зрештою, кожен сам обирає свій шлях у житті.
- Зрештою, істина перемогла брехню.
Ми впевнені, що ви все життя говорили і писали неправильно: дізнайтеся, чи є слово брюки в українській мові.