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Политика
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В любимом печенье украинцев нашли опасные добавки: как они влияют на здоровье детей и взрослых

В улюбленому печиві українців знайшли небезпечні добавки: як вони впливають на здоров’я дітей і дорослих

Узнайте, какие еще сладости конфеты вошли в список опасных.

Известное в Украине печенье «Мария», которое часто считают безопасным сладким перекусом, может представлять угрозу здоровью. Как отмечает РБК-Украина , в его составе обнаружены трансжиры, пальмовое масло и ряд искусственных подсластителей, среди которых аспартам, сахарин и цикламаты.

Специалисты по пищевой безопасности предостерегают: употребление продуктов с подобным составом может способствовать развитию серьезных заболеваний. В частности, речь идет о рисках возникновения сахарного диабета, стоматологических проблемах (включая выпадение зубов), а в крайних случаях — даже нарушения работы сердечно-сосудистой системы, пишет MigNews.

Искусственные подсластители, трансжиры и пальмовое масло, содержащиеся в популярном печенье, могут оказывать негативное влияние как на детский, так и на взрослый организм. У детей они способны провоцировать аллергические реакции, нарушения пищеварения, нарушение метаболизма и гиперактивность. У взрослых регулярное потребление таких компонентов ассоциируется с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ожирения и проблем с печенью. Особенно опасно употреблять эти продукты на постоянной основе, ведь их действие скапливается со временем.

Кроме печенья «Мария», в перечень потенциально опасных сладостей вошли и другие популярные лакомства — пирожные «Барни» и снеки «Чоко Пай». Эти продукты, по словам экспертов, содержат еще больше сахара, а также пищевые добавки, которые могут негативно влиять на организм в случае регулярного потребления.

Врачи-диетологи призывают внимательно читать этикетки и ограничивать потребление сладостей с высоким содержанием сахара, гидрогенизированных жиров и синтетических компонентов, особенно в рационе детей.

Сегодня также стало известно, что опасная инфекционная болезнь ширится по Украине.

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